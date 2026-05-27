이원택, 새만금 200조 원 투자…AI반도체 메가클러스터 구상 발표

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삼성·하이닉스 유치, 글로벌 데이터센터 집적...산업대전환 추진

RE100·초대형 부지·물류 인프라 활용한 전북 미래성장 전략 제시

[전주=뉴스핌] 이백수 기자 = 이원택 민주당 전북도지사 후보가 27일 새만금에 대규모 AI반도체 메가클러스터를 조성해 200조 원 규모 투자 유치에 나서겠다는 구상을 발표했다.

이 후보는 이날 전북치도의회에서 기자회견을 열고 "이재명 대통령과 함께 새만금에 300만 평 규모 AI반도체 클러스터를 조성해 삼성전자와 SK하이닉스를 비롯한 글로벌 기업 투자를 유치하겠다"고 밝혔다.

이원택 민주당 전북도지사 후보가 27일 새만금에 200조 원 규모 투자 유치에 나서겠다고 발표했다.[사진=이원택 캠프]2026.05.27 lbs0964@newspim.com

이 후보는 새만금을 단순 산업단지가 아닌 AI반도체 생산과 데이터 연산 기능이 집적된 'AI반도체 올인원 생태계 거점'으로 육성하겠다고 강조했다.

이를 위해 삼성전자와 SK하이닉스의 HBM·첨단패키징·AI반도체 공장 유치와 함께 반도체 소재·부품·장비 분야 100개 기업 집적화를 추진하겠다는 계획이다.

또 피지컬AI 기반 로봇공장과 테스트베드 구축, 글로벌 빅테크 기업 데이터센터 유치 방안도 함께 제시했다.

이 후보는 전주는 교육·금융·문화 기능을 갖춘 배후도시로 육성하고, 새만금 수변도시에는 국제학교를 설립해 첨단산업 인재들의 정착 기반을 마련하겠다고 설명했다.

특히 새만금의 강점으로 RE100 친환경 전력망과 대규모 산업부지, 물류·용수 인프라를 꼽았다.

이 후보는 "글로벌 빅테크 기업들이 RE100 기반 생산체계를 요구하고 있다"며 "새만금은 친환경 전력망 구축이 가능한 최적지"라고 말했다.

이어 "새만금은 약 300만 평 규모 산업부지를 신속하게 공급할 수 있고 국제공항과 항만, 철도망이 연결된 물류 인프라도 갖추고 있다"며 "해수 담수화 기술을 활용해 반도체 공정에 필요한 초순수 공급 체계도 구축하겠다"고 밝혔다.

이 후보는 이번 프로젝트를 통해 반도체 연관기업 집적과 함께 20만 개 규모의 일자리 창출 효과가 기대된다고 강조했다.

그는 "새만금 200조 프로젝트는 전북 산업구조와 경제지형을 바꾸는 국가사업"이라며 "대통령과 정부, 민주당이 함께 움직여 전북 미래 100년 성장 기반을 반드시 만들겠다"고 말했다.

lbs0964@newspim.com