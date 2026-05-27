한득수 임실군수 후보 "진로진학센터 설립·전북대 농대캠퍼스 유치"

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맞춤형 입시지원·첨단농업 교육 기반 지역인재 육성 강화

교육인프라 확충 통한 정주여건 개선과 인구유입 정책 추진

[임실=뉴스핌] 고종승 기자 = 한득수 민주당 임실군수 후보가 27일 지역 교육환경 개선과 청년 인재 육성을 위한 교육 공약을 발표했다.

한 후보는 '진로진학센터 설립'과 '전북대학교 농업생명과학대학 임실캠퍼스 유치'를 핵심으로 한 교육 분야 정책을 공개했다.

한득수 후보가 27일 재래시장에서 주민들과 소통을 강화하며, 교육 관련 공약을 제시했다.[사진=한득수 캠프] 2026.05.27 gojongwin@newspim.com

진로진학센터는 임실지역 학생들의 교육 정보 격차를 줄이고 맞춤형 입시 상담 서비스를 제공하기 위한 사업이다. 한 후보는 현재 임실 학생들이 진학 상담을 위해 타 지역을 방문해야 하는 현실을 개선하겠다고 밝혔다.

센터가 구축되면 초·중학생 단계부터 청소년기까지 성장 과정에 맞춘 진로 상담과 대학 입시 연계 상담이 가능해질 전망이다.

또 야간과 주말에도 운영하는 원스톱 맞춤형 상담체계를 도입해 지역 학생들의 입시 경쟁력을 높이겠다는 계획이다.

청년 창업농 육성을 위한 교육 공약도 함께 제시됐다. 한 후보는 전북대학교 농업생명과학대학 임실캠퍼스를 유치해 치즈와 식품가공, 스마트농업 등 첨단 농업기술 교육 기반을 마련하겠다고 설명했다.

특히 청년농업인을 대상으로 실무 중심 교육과 함께 학기당 등록금의 50%를 군비로 지원하는 방안도 추진할 계획이다.

한득수 후보는 "임실에서도 수준 높은 진로교육과 진학 상담이 가능하도록 교육 인프라를 강화하겠다"며 "청년농들이 첨단 농업기술을 배우고 정착할 수 있는 환경을 조성해 인구가 유입되는 교육도시 임실을 만들겠다"고 말했다.

gojongwin@newspim.com