김관영, 군산 미래산업·도시재생...7대 공약 발표

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

새만금 AI데이터센터·특수목적선 단지 구축...산업경쟁력 강화

터미널 재개발·노인복지 확대 기반 군산 정주여건 개선 추진

[군산=뉴스핌] 이백수 기자 = 김관영 무소속 전북도지사 후보가 27일 군산을 찾아 미래산업 육성과 도시 인프라 개선을 담은 7대 공약을 발표했다.

김 후보는 이날 군산에서 기자회견을 열고 △특수목적선(MRO) 선진화단지 구축 △군산 새만금 AI데이터센터 구축 △국립의용소방대 연수원 구축 △새만금 기업성장지원센터 건립 △군산노인종합복지관 증축 △금란도 항만재개발 초광역사업 추진 △군산 시외버스터미널 재개발 등 지역 맞춤형 공약을 공개했다.

김관영 무소속 전북도지사 후보가 27일 군산을 찾아 7대 공약을 발표했다.[사진=김관영 캠프]2026.05.27 lbs0964@newspim.com

김 후보는 특수목적선 선진화단지 구축을 통해 군산을 친환경·스마트 조선산업 중심지로 육성하고 민·관·군 협력 기반 일자리 창출과 지역경제 선순환 구조를 만들겠다고 강조했다.

또 새만금 AI데이터센터 구축 공약과 관련해서는 새만금 부지에 국내 최대 규모 GPU 클러스터 기반 고성능 컴퓨팅 인프라를 조성해 군산을 인공지능 산업 핵심 거점으로 성장시키겠다는 구상을 제시했다.

노후화 문제가 제기돼 온 군산 시외버스터미널 재개발도 주요 공약에 포함됐다. 김 후보는 민간투자 활성화를 통해 지역 건설경기와 상권 회복에도 활력을 불어넣겠다고 역설했다.

이와 함께 의용소방대 역사성을 반영한 국립의용소방대 연수원 구축을 통해 전국 의용소방대원 교육 인프라와 추모 공간을 마련한다는 계획도 내놨다.

아울러 중소기업 지원을 위한 새만금 기업성장지원센터 건립과 노인복지 수요 대응을 위한 군산노인종합복지관 증축, 금란도 유휴부지를 활용한 항만재개발 사업 추진 방안도 덧붙였다.

김 후보는 "군산은 대한민국 산업화를 이끌어온 도시이자 미래 산업지도를 다시 그릴 핵심 지역"이라며 "실용주의와 추진력을 바탕으로 군산과 새만금의 미래 성장동력을 반드시 만들겠다"고 말했다.

lbs0964@newspim.com