임태희 후보 "영유아 교사 연가·병가 눈치 안 보게…대체 인력 풀 확충"

부천 사립유치원 교사 비극 언급하며 "구조적 모순 해결하고 쉴 권리 보장"

점심시간 근로시간 인정 추진 및 연가·병가 불이익 방지 '기관장 책임제' 구축

임 후보 "유보통합 시기 부합하는 건강한 교육·보육 환경 위해 처우 개선 앞장"

[수원=뉴스핌] 김가현 기자 = 임태희 경기도교육감 후보가 도내 사립유치원을 비롯한 영유아 교육 현장 교사들의 처우와 업무환경을 개선하는 데 적극적으로 나서겠다고 27일 밝혔다.

임태희 후보는 교사들이 건강권과 휴식권을 온전히 보장받을 수 있도록 촘촘한 대체 인력 지원책을 마련하겠다고 전했다. [사진= 임태희 경기도교육감 후보 선거캠프]

교사들이 건강권과 휴식권을 온전히 보장받을 수 있도록 촘촘한 대체 인력 지원책을 마련하겠다는 구상이다.

임 후보는 지난 2월 부천의 한 사립유치원에서 20대 교사가 독감 확진 판정을 받은 뒤에도 출근을 강행하다 패혈성 쇼크로 사망한 안타까운 사건을 언급하며 뼈저린 책임감과 비통함을 전했다.

그는 영유아교사협회 조사 결과 교사들이 아파도 출근하는 주된 이유로 '대체 인력 부족(71.0%)'과 '관리자의 눈치(67.6%)'가 꼽힌 점을 지적하며 이 같은 비극이 개인의 문제가 아닌 교육 현장의 구조적 모순에서 비롯된 것이라고 강조했다.

이에 따라 임 후보 캠프 측은 영유아 교사가 자리를 비울 때 즉각 투입할 수 있는 '대체 인력 풀(Pool)'을 대폭 확충하고 예산 지원을 수반한 '상시 대체교사 제도'를 현장에 안착시키겠다는 대안을 제시했다. 교사들이 마음 편히 연가나 병가를 사용할 수 있는 여건을 만들겠다는 취지다.

이와 함께 현장의 오랜 고충으로 제기되어 온 세심한 지원책도 공약에 포함됐다. 아이들을 돌보느라 사실상 온전한 휴식이 불가능한 영유아 교사의 업무 특수성을 반영해 점심시간을 근로시간으로 인정함으로써 실질적인 휴게시간을 보장하는 방안을 추진한다.

또한 교사들이 연가나 병가를 사용할 때 불이익을 받거나 눈치를 보지 않도록 기관장 평가 지표를 개선하고 교육 체계를 개편하는 등 '기관장 책임 강화 시스템'을 함께 구축할 계획이다.

임 후보는 "유보통합이라는 중대한 변화의 시기를 맞아 현장 선생님들이 건강하고 마음 편히 일할 수 있어야 아이들에게도 더 나은 교육과 보육 환경이 제공될 수 있다"라며 "교육감으로 복직하면 현장 교사들과 긴밀히 소통하며 연가와 병가를 자유롭게 사용할 수 있는 당연한 권리를 반드시 되찾아 드리겠다"라고 다짐했다.

현재 도내 교육감 후보 진영은 공교육 내실화와 교육 종사자 복지 확대를 핵심으로 한 맞춤형 정책 공약을 잇달아 발표하며 치열한 유세 전을 이어가고 있다.

beignn@newspim.com