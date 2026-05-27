"AI 교육, 학교로 찾아간다"…교육부, 디지털새싹 16.5만명 지원

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45개 기관·267개 프로그램 운영…맞춤형 교육 확대

취약계층 3만명 별도 지원…AI 특화과정도 신설



[서울=뉴스핌] 황혜영 기자 = 교육부와 한국과학창의재단은 인공지능(AI) 시대에 대응한 학생들의 디지털 역량 강화를 위해 '2026년 디지털새싹' 사업을 운영한다고 밝혔다.

이번 사업은 초·중·고 학생을 대상으로 방과후학교와 비교과 활동을 통해 AI·디지털 교육 프로그램을 제공하는 것이 핵심이다.

디지털 새싹 운영 모습. [사진=광주 남구]

올해는 대학과 공공·민간기관을 대상으로 한 공모를 통해 45개 운영기관(컨소시엄)을 선정했으며 기관별 전문성을 반영한 267종의 교육 프로그램을 통해 총 16만5000명의 학생을 지원할 계획이다.

운영기관이 학교나 기관을 직접 찾아가 8~12차시 이상의 맞춤형 교육을 제공하고 일부 프로그램은 개인 신청 방식으로도 운영된다.

특히 교육 기회 격차 해소를 위한 지원도 강화된다. 도서벽지와 농산어촌 학교 학생, 이주배경학생, 특수교육대상학생 등 약 3만 명을 대상으로 맞춤형 프로그램을 별도로 제공할 방침이다.

교육부는 올해 기존 기본·특화과정에 더해 'AI 특화과정'을 신설했다. 해당 과정은 학생들의 AI 활용 문제해결 능력을 높이기 위한 맞춤형 프로그램으로 구성된다.

디지털새싹 사업은 이미 교육 효과도 입증된 바 있다. 2025년 기준 참여 학생의 디지털 역량은 평균 16.5% 향상된 것으로 나타났다.

참여를 희망하는 학교나 개인은 디지털새싹 누리집을 통해 프로그램 내용을 확인하고 신청할 수 있다.

이윤홍 교육부 인공지능인재지원국장은 "오늘날 인공지능(AI)‧디지털 기술의 활용은 보편적 소양이자 필수 능력이 되어 가고 있다"며 "디지털새싹을 통해 최신 인공지능(AI)‧디지털 교육을 체험한 학생들이 앞으로 인공지능(AI)‧디지털 능력을 키우는 데 흥미를 갖고 관련 활동에 더욱 적극적으로 참여해 주기를 바란다"고 밝혔다.

hyeng0@newspim.com