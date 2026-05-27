국민체력인증센터 문턱 낮춘다…문체부, 1억 지원 등 22개소 추가 공모

[서울=뉴스핌] 김용석 선임기자 = 문화체육관광부가 국민체력인증센터 확충에 나선다.

문체부는 '생활체육 활동 및 체력인증을 위한 인증기관의 지정 기준'을 개정하고, 5월 22일부터 7월 17일까지 국민체력인증센터 22개소를 추가로 공모한다고 27일 밝혔다.

[자료= 문체부]

이번 고시 개정은 기존 공간 규격 기준이 지자체 신규 참여의 부담으로 작용한다는 현장 의견을 반영한 것이다. 인증기관 총면적 기준을 기존 160㎡ 이상에서 120㎡ 이상으로 낮추고, 체력 측정에 필요한 7m×17m 공간을 반드시 동일 공간 내에 확보해야 한다는 조건도 완화했다. 해당 공간 확보가 어려운 경우 인접 체육시설을 활용할 수 있도록 했다. 성인 민첩성 측정 항목도 '10미터 왕복달리기' 대신 외부 자극에 대한 신체 반응 속도를 측정하는 '반응시간 검사'로 대체할 수 있게 해 공간 기준도 현실화했다. 선정된 신규 센터에는 운영비·인건비 등으로 쓸 수 있도록 연간 약 1억 원 규모의 국비가 지원된다.

[자료= 문체부]

'국민체력100' 사업은 생애주기별 체력 상태를 과학적으로 측정하고 개인 맞춤형 운동처방과 체력증진교실을 제공하는 대표적인 체육복지 서비스다. 2012년 전국 4개소로 시작한 국민체력인증센터는 2026년 5월 현재 96개소로 늘었고, 참여 인원도 2012년 약 1만 2000명에서 2025년 약 267만 명으로 급증했다. 최근 건강 증진과 맞춤형 운동에 대한 관심이 높아지고, 채용 과정에서 체력 측정 결과를 활용하는 공공기관·기업이 늘면서 이용 수요도 꾸준히 확대되고 있다.

김대현 문체부 제2차관은 "지정 기준 개선으로 지자체의 참여 문턱이 낮아진 만큼 더욱 많은 지역에 센터가 들어서길 기대한다"며 "2030년까지 전국 150개소로 확대해 국민 누구나 집 근처에서 과학적인 체력 관리와 건강 증진, 의료비 절감 효과를 체감할 수 있도록 지원하겠다"고 밝혔다.

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