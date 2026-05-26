한국노총 완주지부, 유희태 완주군수 후보 지지 선언

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산재전문 공공병원·공영차고지 등 노동환경 개선 공약 기대감

양질의 일자리 확대와 생활밀착형 노동정책 추진 의지 주목

[완주=뉴스핌] 이백수 기자 = 한국노총 완주지부가 더불어민주당 유희태 완주군수 후보에 대한 공식 지지를 선언했다.

한국노총 완주지부는 "유희태 후보는 노동자의 삶과 지역 산업의 미래를 함께 고민하는 후보"라며 "노동이 존중받고 일자리가 안정된 완주를 만들 적임자라고 판단했다"고 26일 밝혔다.

한국노총 유희태군수 후보 지지선언[사진=유희태 캠프]2026.05.26 lbs0964@newspim.com

노동계는 유 후보의 노동·산업 분야 공약 가운데 산재전문 공공병원 유치 추진과 화물차 공영차고지 조성 계획에 높은 기대를 나타냈다.

특히 완주 산업단지와 현대자동차 전주공장 등 제조업 기반이 밀집한 지역 특성상 산업재해 대응 체계 구축 필요성이 꾸준히 제기돼 왔다는 점에서 산재전문 공공병원 유치 공약이 주목받고 있다.

또 화물차 공영차고지 조성 공약 역시 화물 운전자들의 주차난 해소와 교통안전 강화, 휴식환경 개선에 도움이 될 것으로 기대된다고 평가했다.

한국노총 완주지부는 유 후보가 제시한 '완주군 주력산업 기반 1만 개 양질의 일자리 창출' 비전에 대해서도 긍정적인 입장을 밝혔다.

아울러 산업단지 근로자를 위한 반값 아침 제공과 작업복 세탁 지원 정책 등에 대해서도 현장 노동자들의 현실을 반영한 생활밀착형 공약이라고 평가했다.

최한식 한국노총 완주지부장은 "노동자의 권익 향상과 지역경제 활성화는 함께 가야 할 과제"라며 "현장의 목소리가 군정에 반영되길 기대한다"고 말했다.

유희태 후보는 "노동이 존중받는 지역이 경쟁력 있는 도시"라며 "안전한 노동환경과 좋은 일자리가 보장되는 완주를 만들겠다"고 강조했다.

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