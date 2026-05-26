[6·3 지선] 정근식 "결집", 홍제남·한만중 "완주"…서울교육감 진보 단일화 '평행선' (종합)

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정근식 "중도 보수 인사까지도 단일화 언제든 열려 있다"

한만중 "존중, 협력 없는어 단일화 않아" 독자 완주 선언

홍제남 "단일화 얘기 나누지 않아...한 후보 불복도 문제"

[서울=뉴스핌] 황혜영 기자 = 6·3 서울시교육감 선거를 약 일주일 앞둔 시점에 진보 진영 후보들이 직접 만난 자리에서도 단일화를 둘러싼 내홍을 감추지 못했다.

현직인 정근식 후보는 경선 결과 승복과 진보 진영 결집을 강조했지만 홍제남 후보는 단일화 절차의 정당성을, 한만중 후보는 경선 이후의 소통과 협력 부족을 지적하며 독자 행보를 이어가겠다는 입장이다.

정 후보는 26일 서울시교육청 브리핑룸에서 열린 기자회견에서 "민주진보 교육 진영에는 경선 결과에 승복해 힘을 모아온 전통이 있다"며 "진보 진영뿐만 아니라 중도·보수 성향 인사들과도 서울교육을 위해 열린 자세로 논의하고, 좋은 정책은 받아들여 함께했으면 좋겠다"고 말했다.

(사진 왼쪽부터) 이학인, 정근식, 한만중, 홍제남 서울시교육감 후보. [사진=서울시교육청]

정 후보는 "단일화는 언제든지 열려 있다"면서도 단일화 성사 가능성에 대해서는 "제 의지 밖의 영역"이라고 답했다.

그는 "홍제남 후보와는 후보 등록 직전 만나 1시간 이상 대화했고, 한만중 후보와는 토론장에서 만났지만 적극적으로 함께하자고 제안하지는 않았다"며 "민주주의의 기본 원칙을 지켜주는 게 좋다. 그런 부분에서 언제든지 열려 있다"고 말했다.

이에 홍 후보는 "정 후보와 단일화 이야기를 나눈 적이 없다"며 "왜 그렇게 말씀하시는지 알 수 없다"고 반박했다.

진보 진영 단일화에 참여하지 않았던 홍 후보는 단일화 과정 자체의 정당성을 문제 삼았다. 그는 "그런 절차로 선출된 후보와의 단일화는 수용할 수 없다"고 밝혔다.

홍 후보는 단일화에 참여하지 않은 이유에 대해 "2024년 보궐선거 단일화 과정에서 문제를 제기했지만 답변을 받고도 '절대 달라지지 않을 것'이라고 판단했다"며 "오히려 문제 제기가 추진위의 정통성을 폄훼하는 것처럼 비쳐 그 과정에 들어갈 수 없었다"고 설명했다.

이어 "이렇게 불합리하고 부정의하며 비민주적인 절차에 의해 후보가 된다면 제대로 된 진보 후보라고 할 수 있겠느냐"고 반문했다.

진보 진영 단일화에 참여했지만 경선 결과에 불복해 독자 출마를 선언한 한 후보 역시 단일화 불참과 완주 의사를 밝혔다.

한 후보는 "다자 구도에서 진보 진영 분열로 보수에 유리해진다는 것은 기우"라며 "단일화는 상호 존중과 협력의 과정이 전제돼야 하지만 지금까지는 그런 모습을 찾아보기 어려웠다"고 말했다.

후보 간 책임 공방도 이어졌다. 홍 후보는 한 후보를 향해 "경선에 참여해놓고 불복하는 것도 문제"라며 "교사 단일화를 수차례 제안했으나 유불리를 따지다 경선 결과에 불복하고 있는 것"이라고 지적했다.

정 후보를 향해서는 "경선 과정에서 1위를 했다면 가장 불합리한 과정에서 이득을 본 사람일 수 있다"며 "그런 상황에서 대통합을 말하면서도 '불복하는 후보와는 함께할 수 없다'고 하는 것은 굉장히 양면적인 태도"라고 비판했다.

진보진영은 '2026 서울 민주진보교육감 단일화 추진위원회'(추진위) 경선에서 정 후보가 단일후보로 확정됐지만 한만중 후보가 결과에 불복해 독자 출마하며 다자구도가 형성됐다.

한 후보는 선거인단 누락·삭제 의혹과 개표 집계 부정 의혹 등을 제기하며 추진위에 대해 서울경찰청에 수사를 의뢰했다. 정 후보에 대해서는 허위사실 공표 및 성명 무단 도용 혐의로 종로경찰서에 고소했다. 추진위 역시 한 후보를 허위사실 적시 명예훼손 등 혐의로 마포경찰서에 고소한 상태다.

홍 후보는 애초부터 추진위 경선 방식의 정당성에 문제를 제기하며 독자 노선을 택했다.

hyeng0@newspim.com