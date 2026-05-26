[6·3 지선] 한만중 "단일화는 상호 존중과 협력 있어야"...완주 의사

"진보 분열로 보수 유리해진다는 것은 기우"

교권 보호·교육격차 해소·AI 미래교육 등 제시

서이초·'4세 고시' 언급하며 공교육 정상화 강조

[서울=뉴스핌] 황혜영 기자 = 서울시교육감 선거에 출마한 한만중 후보가 진보진영 단일화와 관련해 완주하겠다는 입장을 밝혔다.

한 후보는 26일 서울시교육청 브리핑룸에서 열린 기자회견에서 "다자구도에서 진보진영 분열로 보수에 유리해진다는 것은 기우"라며 "단일화는 상호 존중과 협력의 과정이 전제돼야 하지만 지금까지는 찾아보기 어렵다"고 말했다.

한만중 서울시교육감 후보. [사진=서울시교육청]

이어 "선거는 문제를 어떻게 보고 또 어떻게 해결할 것인가를 유권자들에게 성실하게 내놓고 당선이 된다면 이에 준해 서울교육의 현실을 바꾸는 것"이라며 "이런저런 논란의 과정들보다 서울의 학생, 학부모, 교사들이 무엇을 원하는지가 본질적인 문제"라고 했다.

한 후보의 주요 공약은 ▲AI 시대 인간중심 미래교육 ▲교육격차 해소 ▲교권 회복 및 교사 보호 ▲서울형 통합돌봄 실현 ▲상향식 교육행정 전환 등이다.

한 후보는 출마 배경으로 서이초 사건을 꼽으며 "서이초 사건과 같은 비극의 원인과 구조를 해결하지 않는다면 교육이 직면한 과제를 회피하는 것"이라며 "교권과 교육환경 전반에 대한 근본적 대책이 필요하다"고 말했다.

이어 "3~4세 아동이 레벨 테스트를 통해 학원을 선택하는 이른바 '4세 고시'는 아동학대적 요소가 있다"며 "출발선의 평등과 공교육 정상화를 위해 반드시 개선해야 한다"고 밝혔다.

AI 교육과 관련해서는 "이미 현장에는 AI가 들어와 있다"며 "학생들의 발달 단계에 AI 교육의 결합 방식을 체계화하는 것에서 시작하겠다"고 밝혔다.

교권 보호 방안으로는 민원 처리 구조 개편을 제시했다. 그는 "상당수의 민원 내용이 학교폭력 처리 문제와 성적 처리 문제 등과 연관돼 있다"며 "개별 학교나 교사에게 맡기는 방식이 아니라 상급 단위인 지원청이나 교육청에서 민원을 소화하고 이와 관련된 조정과 화해의 과정을 학교에 맡기는 방식으로 전환하겠다"고 언급했다.

최근 현장체험학습을 둘러싼 논란과 관련해 한 후보는 "교사들이 현장체험학습을 가고 싶지 않다고 반응하는 건 교육활동 결과의 책임을 교사에게 전가하는 방식에서 비롯된 것"이라며 "이와 관련된 해법은 공적일 역할을 위임받은 교사가 한 교육활동에 대해서는 개인이 책임지지 않도록 구조를 바꿔나가야 한다"고 말했다.

hyeng0@newspim.com