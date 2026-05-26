김해시, 건설현장 불법 하도급 신고 창구 홍보 강화…건설근로자 보호

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건설현장 불법 행위 우려 증가

신고자 신분 보호·상담 절차

[김해=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남 김해시가 지역 건설현장의 불법·불공정 하도급 관행을 막기 위해 건설근로자 보호와 공정한 시공환경 조성에 나섰다.

불법·불공정 하도급 신고 QR코드 안내문[사진=김해시] 2026.05.26

시는 불법 하도급, 임금체불, 건설기계 대여대금 미지급 등 건설현장 내 불공정 행위 예방과 피해 최소화를 위해 '불법·불공정 하도급 신고센터' 홍보를 강화한다고 26일 밝혔다.

최근 건설경기 침체와 공사비 상승으로 현장 여건이 악화되면서 불공정 거래 우려가 커진 데 따른 조치다.

시는 카드뉴스, 현수막, QR 안내문 등 홍보물을 제작해 지역 내 주요 공공·민간 건설현장에 배포·게시할 계획이다. QR코드를 통해 신고와 상담 절차에 접근할 수 있도록 해 이용 편의성을 높였다. 신고자 신분은 보호된다.

건설사업 관계자를 대상으로 한 홍보와 함께 현장 점검을 병행해 불법·불공정 하도급 행위 예방 활동을 지속 추진한다.

신고센터는 접수된 사안에 대해 상담, 현장 조사, 위반 여부 확인, 행정처분 검토, 관계기관 통보까지 단계적으로 처리한다.

시 관계자는 "불법·불공정 하도급은 건설근로자의 생계와 지역 건설산업 신뢰를 저해하는 문제"라며 "현장 중심의 점검과 홍보를 통해 공정한 건설환경 조성에 힘쓰겠다"고 말했다.

news2349@newspim.com