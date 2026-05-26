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2026.05.27 (수)
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[6·3 지선] 정근식 "유아교육 완전 무상화...단일화 중도 보수 인사까지 열려 있어"

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  • 정근식 후보가 26일 서울시교육청에서 기자회견을 열고 진보·중도·보수 인사들과의 단일화 논의에 언제든 열려 있다고 했다.
  • 서울교육감 재선 도전을 선언한 정 후보는 유아교육 완전 무상화와 교통비·현장체험학습비 지원, 기초학력·특수교육·AI교육 강화, 교권 보호·마음건강 정책 등을 주요 공약으로 제시했다.
  • 포퓰리즘 논란과 재원 우려에는 단계적 추진과 시·구 협력으로 가능하다고 반박하며, 경선 불복·독자 출마 속에서도 이미 시작한 교육 변화를 완성하겠다고 밝혔다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

진보 진영 균열 속 "민주주의 원칙 따라 승복 중요" 강조
유아교육 무상화·교통비 지원 등 공교육 책임 확대 공약
지혜복 교사 복직엔 "법률 허용 범위 내 신속 조치" 입장

[서울=뉴스핌] 황혜영 기자 = 서울시교육감 선거에 출마한 정근식 후보가 "언제든지 열려 있다"며 단일화 가능성을 열어뒀다.

정 후보는 26일 서울시교육청 브리핑룸에서 열린 기자회견에서 "민주주의는 선거와 그 결과에 대한 승복을 통해 이뤄진다고 학생들에게 가르친다"며 "진보 진영뿐만 아니라 심지어는 중도 보수적인 인사들까지도 언제든지 서울교육을 위해 열린 자세로 논의하고 좋은 정책은 받아들이고 함께 했으면 좋겠다"고 밝혔다.

다만 단일화 가능성에 대해서는 "제 의지 밖의 영역"이라고 답했다.

정근식 서울시교육감 후보. [사진=서울시교육청]

이어 정 후보는 "홍제남 후보와는 후보 등록 직전 만나 1시간 이상 얘기했고 한만중 후보와는 토론장에서 만났지만 적극적으로 같이 하자고 제안하지는 않았다"며 "민주주의 기본 원칙을 지켜주는 게 좋다. 그런 부분에서 언제든지 열려 있다"고 말했다.

6·3 지방선거 더보기 선거일 6.03 D-7

정 후보는 진보 진영 서울교육감 단일화 기구인 '2026 서울 민주진보교육감 단일화 추진위원회' 경선에서 단일 후보로 선정됐다.

그러나 경선에 참여했던 한만중 후보는 결과에 불복해 독자 출마했고 홍제남 후보는 단일화에 참여하지 않은 채 완주 의사를 밝힌 상태다.

정 후보는 현 교육감으로서 지난 1년 반의 재임 경험을 내세우며 "누가 서울교육을 실제로 책임져 봤는가가 이번 선거의 기준이다. 이미 시작한 변화를 끝까지 완성하겠다"고 밝혔다.

주요 공약으로 유아교육 완전 무상화, 학생 등하교 교통비 지원, 현장체험학습비 지원 등을 제시했다.

정 후보는 기초학력 지원 강화를 위해 '서울학습진단성장센터'를 25개 자치구로 확대하고 기초학력 전문교사를 단계적으로 배치하겠다고 밝혔다.

특수교육 분야에서는 특수학교와 학급을 확대하고 과밀·중증 학급에 '1교실 2교사제'를 도입하겠다는 계획도 내놨다.

AI 교육과 관련해서는 "AI는 교육을 돕는 도구이지 교육의 주체가 될 수 없다"며 "채움 AI로 서·논술형 평가와 교사의 수업을 지원하고 읽기와 글쓰기, 토론 교육을 강화하겠다"고 했다.

또 "선생님이 안심하고 가르칠 수 있어야 학생도 제대로 배울 수 있다"며 "무고성 아동학대 신고로부터 교육활동을 보호하고 정당한 학습지도와 생활지도를 분명히 보장하겠다"고 밝혔다. 학생과 교직원의 마음건강 정책으로는 '마음회복학교' 운영과 전문상담 인력 확충도 공약했다.

유아무상교육, 학생 등하교 지원, 현장 체험학습비 지원 등 내세운 공약의 재원 마련 우려에 대해서는 "의무교육 개념을 재정립해 공교육 책임을 확대해야 한다"며 "시·구 협력과 단계적 추진을 통해 충분히 가능하다"고 설명했다.

일각의 '포퓰리즘성 공약' 지적에는 "지금은 아주 보편적으로 누구나 다 인정하는 무상급식 문제가 터졌을 때도 이런 이야기가 있ᄋᅠᆻ다"며 "4년이라고 하는 시간 내에서 적절하게 페이스를 조절하면서 균형 감각을 가지고 추진할 것"이라고 했다.

서울시교육청 소속 교사로 교내 성폭력 의혹을 제보했다가 해임된 지혜복 교사와 관련해서는 "법률이 허용하는 선에서 가장 빨리 복지 조치를 할 생각"이라고 밝혔다.

hyeng0@newspim.com

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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