이윤행 59.1% '선두'…조국혁신당, 함평군수 판세 주도

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민주당 이남오 36.6%

[함평=뉴스핌] 조은정 기자 = 전남 함평군수 적합도 조사에서 조국혁신당 이윤행 후보가 오차범위 밖 격차로 선두를 기록했다.

6·3 함평군수 선거를 앞두고 실시된 여론조사에서 조국혁신당 이윤행 후보가 더불어민주당 이남오 후보를 오차범위 밖에서 앞선 것으로 나타났다.

6·3지방선거 전남 함평군수 적합도 여론조사. [사진=코리아정보리서치] 2026.05.26 ej7648@newspim.com

남도일보가 코리아정보리서치에 의뢰해 지난 23~24일 함평군 거주 만 18세 이상 505명을 대상으로 실시한 조사 결과, 이윤행 후보는 59.1%를 기록해 이남오 후보(36.6%)를 22.5%p 차로 앞섰다. 무소속 이행섭 후보는 3.2%였다. 격차는 표본오차(±4.4%p)를 넘어선 수준이다.

성별로는 이윤행 후보가 남성 55.0%, 여성 63.3%로 모두에서 우위를 보였고, 특히 여성층에서 격차가 컸다. 연령별로는 18~29세에서만 이남오 후보(51.4%)가 이윤행 후보(45.8%)를 앞섰으며, 30대 이상 전 연령층에서는 이윤행 후보가 우세했다. 30대 69.4%, 40대 60.9%, 50대 57.2%, 60대 61.7%, 70대 이상 58.7% 등 고른 지지 분포를 보였다.

당선 가능성 조사에서도 이윤행 후보 60.6%, 이남오 후보 36.0%로 비슷한 흐름이 이어졌다. 정당 지지도는 더불어민주당 64.6%, 조국혁신당 24.8%로 집계됐다.

지지층 결집도에서는 차이가 나타났다. 조국혁신당 지지층의 93.8%가 이윤행 후보를 지지한 반면, 민주당 지지층에서는 이남오 후보 지지가 49.1%, 이윤행 후보 지지가 47.1%로 분산됐다.

후보 선택 기준은 '인물의 능력과 도덕성'이 38.5%로 가장 높았고 정책공약 20.4%, 정치경력 15.1% 순이었다. '소속 정당'은 13.3%에 그쳤다.

지지 후보를 계속 지지하겠다는 응답은 89.2%, 반드시 투표하겠다는 응답은 97.0%로 나타났다.

이번 조사는 무선 ARS 방식으로 진행됐으며 응답률 29.4%, 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±4.4%p다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지에서 확인할 수 있다.

ej7648@newspim.com