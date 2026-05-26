남해군, 제21회 남해 마늘한우축제 SNS 이벤트 실시

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참여자 유형별 혜택·친구 태그

100명 모바일 상품권 지급



[남해=뉴스핌] 최민두 기자 = 경남 남해군은 제21회 남해 마늘한우축제를 앞두고 국민 누구나 참여할 수 있는 '제21회 남해 마늘한우축제 취향테스트 SNS 이벤트'를 진행한다고 26일 밝혔다.

제21회 남해마늘한우축제 SNS 이벤트 안내 포스터[사진=남해군]2026.05.26

참여자는 간단한 취향테스트 형식의 3개 문항을 확인한 뒤 결과에 따라 한우 먹방형, 축제 체험형, 추억 기록형, 특산물 득템형 가운데 자신의 유형을 고르고, 해당 유형을 이벤트 게시글 댓글에 남기면서 친구를 함께 태그하면 된다.

참여 절차는 남해군 인스타그램 계정(@남해군)을 팔로우한 뒤 이벤트 게시글에 '좋아요'를 누르고, 취향테스트 결과 유형을 댓글로 작성하고 친구를 태그하는 순서로 진행된다. 이후 팔로우 및 댓글 작성 화면을 캡처해 네이버폼에 업로드하고, 개인정보 수집·이용 동의서를 함께 제출하면 응모가 완료된다.

군은 응모자 가운데 100명을 무작위로 추첨해 1만원권 모바일 상품권을 제공할 계획이다. 당첨자 발표는 다음달 11일 공식 채널을 통해 안내되며, 경품 발송은 다음달 19일부터 시작한다. 경품은 개인정보 제공 및 수집에 동의한 참여자에 한해 지급된다.

감홍경 행정과장은 "축제장을 찾기 전 온라인에서 먼저 즐겨볼 수 있는 이벤트를 통해 더 많은 분들이 남해 마늘한우축제에 관심을 갖고 참여하길 바란다"며 "다양한 분들의 참여를 기다린다"고 말했다.

제21회 남해 마늘한우축제와 취향테스트 SNS 이벤트에 대한 자세한 내용은 남해군 공식 인스타그램에서 확인할 수 있다.

m25322532@newspim.com