홍화연, 균열 만들었다…'은밀한 감사' 후반부 뒤흔든 존재감

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 배우 홍화연이 감정을 억눌린 듯 쌓아 올린 연기로 극의 균열을 만들어냈다.

홍화연은 tvN 토일드라마 '은밀한 감사'에서 전재열(김재욱)을 향한 마음이 독기로 뒤바뀐 '박아정' 역을 맡아, 후반부 전개의 한 축으로 떠올랐다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 은밀한 감사 홍화연 스틸. [사진=tvN 은밀한 감사] 2026.05.26 moonddo00@newspim.com

이번 방송에서 아정은 재열이 자신에게 선을 그어왔다는 사실을 알면서도 마음을 접지 못했다. 주인아(신혜선)를 향한 재열의 감정이 분명해질수록 아정이 버텨온 시간은 점점 더 초라해졌다. "주인아는 되고 나는 안 되는 건데요?"라는 말에는 사랑을 거절당한 아픔을 넘어 선택지조차 되지 못했다는 모멸감을 드러냈다.

이어 아정이 인아와 재열의 관계를 폭로로 옮기는 과정에서는 홍화연의 절제된 표현이 힘을 발휘했다. 홍화연은 분노를 앞세우기보다 여전히 흐트러짐 없는 비서의 태도 안에 돌아선 속내를 숨기며 아정의 선택을 더 날카롭게 만들었다. 재열을 위해 움직이던 사람이 이제는 그를 흔들 수 있는 존재로 변화하는 과정을 설득력 있게 그려내며 인물들의 관계 구도에 새로운 균열을 만들었다.

특히 전성열(강상준)의 이야기를 듣고 자료를 쥔 채 주주총회장에 들어서는 엔딩은 아정이 더 이상 누군가를 보좌하는 사람이 아님을 나타낸 대목. 홍화연은 인물 안에 남은 열패감을 차분한 태도 안에 눌러 담았다. 상황을 정리하던 비서의 얼굴 위에 직접 판을 흔들 사람의 냉정함을 겹쳐내며 후반부의 긴장감을 당겼다.

이처럼 홍화연은 뒤엉킨 응어리를 품은 캐릭터의 감정선을 유연하게 오가며 파국의 중심에 섰다. 종영까지 단 2회만을 남겨둔 가운데, 주주총회에 나타난 아정이 정말 재열을 향해 칼끝을 돌린 것인지, 또 다른 파장을 불러올지 이목이 집중된다.

한편, 홍화연이 출연하는 '은밀한 감사'는 매주 토, 일요일 오후 9시 10분 tvN에서 방송된다.

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