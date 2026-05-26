시흥시 '자가통신망 통합감시시스템 구축사업' 본격 추진

스마트도시 기반시설 안정적인 운영과 재난 대응 강화

도비 보조 대상 선정...총 10억 원 규모 사업비 확보

[시흥=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 시흥시가 스마트도시 기반시설의 안정적인 운영과 재난 대응 강화를 위해 자가통신망 장애를 실시간으로 감시·대응하는 '자가통신망 통합감시시스템 구축사업'을 본격 추진한다.

시는 경기도의 '자가통신망 통합감시시스템 구축사업' 도비 보조 대상 기관으로 선정돼 총 10억 원 규모의 사업비를 확보했다고 26일 밝혔다.

시흥시청 전경. [사진=시흥시]

시에 따르면 이번 사업은 자가통신망을 운영 중인 시군을 대상으로 사업계획서 평가를 거쳐 총 7개 기관을 선정하는 방식으로 진행됐다. 시는 이번 공모 선정으로 도비 10억 원을 확보해 7월부터 12월까지 '자가통신망 통합감시시스템 구축사업'을 추진한다.

현재 시는 주요 공공서비스 운영의 핵심 기반시설로 행정·CCTV·교통·재난·환경 등 1675대의 통신장비와 2540개 시설물, 총연장 554km 규모의 자가통신망을 운영하고 있다. 스마트도시 기능이 확대되면서 망 규모와 운영 복잡도도 지속적으로 증가하고 있다.

시흥시 도시정보통합센터는 방범과 교통, 재난, 각종 도시 기반시설 정보를 통합 관리하는 스마트도시 핵심 거점으로 24시간 실시간 감시 체계를 운영하며 사건·사고 발생 시 경찰서와 소방서 등 관계 기관과의 신속한 공조를 지원하고 있다.

이번 사업은 자가통신망 운영 구간의 광선로를 실시간으로 통합 감시할 수 있는 시스템을 구축하는 것으로 장애 발생 시 신속한 대응과 복구를 통해 공공서비스 중단을 최소화하고 안정적인 스마트도시 기반시설 운영 체계 구축과 함께 행정서비스 품질 향상에 이바지할 것으로 기대된다. 또한 재난 상황 발생 시 더 신속하고 체계적인 대응이 가능해져 시민 안전 강화와 행정서비스 품질 향상에도 이바지할 것으로 기대된다.

정용복 도시주택국장은 "업무연속성계획(BCP)에 따라 통합감시시스템을 단계적으로 체계 있게 추진할 계획"이라며 "구축 완료 이후에도 표준운영절차(SOP) 마련과 전문 인력 교육·훈련을 통해 장애 복구시간을 최소화하고 서비스 가동률을 높여 안전한 스마트도시 시흥을 만들어 가겠다"라고 말했다.

시는 앞으로 자가통신망 통합감시시스템을 기반으로 더욱 촘촘하고 안정적인 도시안전망을 구축하고 시민이 신뢰할 수 있는 스마트 공공서비스 제공에 힘쓸 방침이다.

1141world@newspim.com