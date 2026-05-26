충북교육청, '2026 청소년 독도 체험 캠프' 운영…26~29일 까지

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[청주=뉴스핌] 백운학 기자 = 충북교육청은 26~29일까지 3박 4일간 독도의 중요성을 되새기고 역사 의식을 함양하기 위한 '2026 청소년 독도·역사 체험 캠프를 운영한다고 밝혔다.

이번 캠프는 2020년 제정된 '충청북도교육청 독도교육 강화 조례'에 따른 것으로 학생 중심의 독도, 울릉도, 경주 학술탐방 프로그램으로 운영된다.

2025 청소년 독도 역사 체험 캠프. [사진=충북교육청] 2026.05.26 baek3413@newspim.com

올해 캠프에는 고교생 64명을 포함해 총 78명이 참가하게 된다. 학생들은 울릉도와 독도, 경주를 직접 탐방하며 독도의 가치와 우리 역사, 문화의 의미를 체험할 예정이다.

주요 프로그램은 역사, 문화, 지질, 생태를 아우르는 체험 중심 활동으로 구성됐다. 또한 '탐방단 어울림 마당', '조타실 체험 및 선상 조별 미션', '모둠별 독도 홍보 쇼츠 영상 제작' 등 참여형 프로그램도 운영해 학생의 협력과 소통 능력을 높일 계획이다.

정문희 중등교육과장은 "체험 중심 독도, 역사 캠프를 통해 학생들이 독도 영토 주권 의식과 바른 역사 의식을 함양하도록 지원할 것"이라고 말했다.

baek3413@newspim.com