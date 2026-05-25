부산시, 바다의날 맞아 해양환경 정화 활동 추진

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시민과 코디네이터 100여 명 참여

결과 유엔 보고로 '한국형 모델' 소개



[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시가 바다의 날을 맞아 시민 참여형 해양환경 정화 활동에 나선다.

시는 오는 31일 영도구 중리 노을전망대 앞 해변에서 '부산바다, 모두의 바다로' 해양환경 정화 활동을 추진한다고 25일 밝혔다.

부산바다, 모두의 바다로'행사 포스터[사진=부산시] 2026.05.25

이번 활동은 비영리법인 '글로벌 반려해변 네트워크(GAA)' 출범 이후 처음 진행되는 공동 행사다. 해양수산부와 전국 지자체가 2022년부터 추진해 온 반려해변 사업을 기반으로 민간 주도형 해양정화 활동 성과를 국제사회에 알리기 위해 부산을 중심으로 출범했다.

행사는 해변 쓰레기 수거를 비롯해 해양 폐기물 종류와 수거량을 기록하는 성상 조사, 분리배출 교육 등으로 구성된다. 전국 반려해변 코디네이터와 입양단체, 청년 활동가 등 100여 명이 참여할 예정이며, 일반 시민도 반려해변 누리집을 통해 신청할 수 있다.

참여 신청은 31일까지 가능하며 개인과 기관·단체 모두 참여할 수 있다. 참가자에게는 3시간의 봉사활동 실적이 인정되며 디지털 취약계층을 위한 사후 문서 제출 방식도 지원된다.

이번 활동에서 수집된 쓰레기 수거량과 정화 면적 등 데이터는 유엔 산하 세계자연보전데이터베이스(WDPA) 기준에 맞춰 보고서로 발간될 예정이다.

이를 통해 '한국형 반려해변 모델'을 국제사회에 알리고 부산은 관련 활동의 첫 공식 사례로 소개될 계획이다.

유엔환경계획(UNEP) Global Plastics Hub 회원사인 '이타서울'을 통해 성과가 국제 채널로 공유되며 국제 자원봉사 팬클럽 'ONE IN ARMY'를 통해서도 확산될 예정이다.

조영태 해양농수산국장은 "시민 참여를 기반으로 한 해양환경 정화 활동을 통해 국내 민간 역량을 국제사회에 알리는 계기가 될 것"이라며 "데이터 기반 해양폐기물 관리로 체계적인 해양환경 조성에 힘쓰겠다"고 말했다.

ndh4000@newspim.com