김상동 경북교육감 후보 "지혜·자비·원력으로 경북교육 대전환 이룰 것"

24일, '미래교실'·'에듀밀케어'·'협력교육·취약교사 지원' 담은 경북교육 청사진 제시

↓[경북종합=뉴스핌] 남효선 기자 = 김상동 경북도교육감 후보가 "한 아이도 소외되지 않는 세심한 경북 교육을 반드시 실현하겠다"고 강조했다.

김 후보는 석가탄신일인 24일 봉축 메시지를 내고 "대승불교의 핵심 가치인 지혜·자비·원력을 경북 교육 현장에 구현하겠다"며 "미래 교실(지혜)·에듀밀 케어(자비)·협력 교육 및 취약 교사 지원(원력) 등 3대 불교 정신을 매칭한 경북 교육의 청사진을 제시했다."고 말했다.

김상동 경북교육감 후보(오른쪽)가 석가탄신일인 24일 동화사를 찾아 '불교 3대정신'을 매칭한 경북교육 청사진을 제시하고 있다.[사진=김상동 경북교육감 후보 캠프]2026.05.24 nulcheon@newspim.com

김 후보는 "부처님이 이 땅에 오신 뜻은 차별 없는 자비와 상생의 세상을 만들기 위함이었다"며 "현재 경북 교육이 마주한 불신과 갈등, 소외의 그늘을 지우고 모든 아이가 존중받는 교육 공동체를 복원하는 것이 부처님의 가르침을 교육 행정으로 실천하는 길"이라고 강조했다.

그러면서 김 후보는 ▲주입식 교육의 틀을 깨고 AI와 IB 교육과정을 결합한 능동적 수업 시스템 도입 ▲경북형 에듀밀 케어(방학 중 영양 공백 제로)와 수학여행·현장 체험 학습비 지원 확대 ▲경북 공동체 협력 교육과 교육 취약 지역 근무 교사 지원 강화 등 지혜·자비·원력의 불교 정신과 매칭한 공약을 제시했다.

김상동 후보는 "교육은 아이들의 마음에 지혜와 자비의 씨앗을 심고, 이를 실천할 수 있는 원력을 길러주는 일"이라며 "부처님의 가르침을 본받아 늘 현장의 낮은 목소리에 귀를 기울이고, 소외되는 학생과 고통받는 교사가 없는 안전하고 신뢰받는 경북 교육을 도민 여러분과 함께 반드시 만들어 가겠다"고 강조했다.

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