신한은행, 대학생 홍보대사 44기 해단식 개최

AI 핵심 요약beta
- 신한은행이 8일 대학생 홍보대사 44기 해단식을 진행했다.
- 44기 홍보대사는 상반기 동안 디지털 금융교육·금융사기 예방 등 프로젝트를 수행했다.
- 해단식에서 우수팀과 개인을 시상했으며 최우수팀에 해외 문화연수 기회를 제공했다.
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금융교육·신사업 홍보 등 활동
[서울=뉴스핌] 정광연 기자 = 신한은행이 대학생 홍보대사 44기 활동을 마무리하고 성과 공유와 시상식을 진행했다.
신한은행은 지난 8일 서울 중구 본점 대강당에서 '제44기 대학생 홍보대사' 해단식을 열고 상반기 활동을 공식 종료했다고 9일 밝혔다.
이번 행사는 전국에서 선발된 대학생들이 참여한 홍보대사 프로그램의 마무리 자리로, 활동 성과를 공유하고 경험을 되짚는 시간으로 마련됐다.
신한은행은 2004년 은행권 최초로 대학생 대상 홍보 프로그램을 도입한 이후 약 4000명의 수료생을 배출했다. 참가자들은 브랜드 콘텐츠 제작, 사업부서와의 협업, 현장 마케팅 기획 등 다양한 활동을 통해 은행의 브랜드 메시지를 전달해왔다.
이번 44기 홍보대사는 상반기 동안 시니어 대상 디지털 금융교육 지원, 외국인 유학생 금융사기 예방 활동, '신한 20+ 뛰어요' 관련 인사이트 분석, 청년 오피니언 리더와의 교류 프로그램 등 다양한 프로젝트를 수행했다.
해단식에서는 활동 결과를 바탕으로 우수팀과 개인에 대한 시상이 진행됐으며, 최우수팀에는 해외 문화연수 기회가 제공됐다.
peterbreak22@newspim.com