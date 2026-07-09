[로펌이슈] 지평-대한상의, '기술기업 M&A·투자' 세미나 성황리 마무리

AI 핵심 요약beta
- 법무법인 지평이 8일 기술기업 M&A 세미나를 개최했다.
- 세미나에서 IPO·가치평가·M&A·외국인투자 등 4개 법률 이슈를 논의했다.
- 지평은 AI 혁명 속 기술기업 투자 해법을 지속 제공하겠다고 밝혔다.
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[서울=뉴스핌] 김지나 기자 = 법무법인 지평이 대한상공회의소 경제연구원과 함께 기술기업 인수합병(M&A)과 투자 과정에서 발생하는 주요 법률 이슈와 실무 대응 방안을 논의하는 세미나를 개최했다.
지평은 지난 8일 서울 그랜드센트럴빌딩에서 대한상의 경제연구원과 공동으로 '기술기업의 M&A와 투자'를 주제로 세미나를 열었다고 9일 밝혔다.
이번 세미나는 기술기업 M&A와 투자 과정에서 발생하는 주요 법률 이슈와 실무상 유의사항을 공유하기 위해 마련됐으며, 김범희 지평기술센터장이 사회를 맡았다. 행사에서는 이행규 지평 대표변호사의 개회사와 박양수 대한상의 경제연구원장의 축사에 이어 총 4개의 주제 발표가 진행됐다.
윤태웅 한국투자증권 IB그룹 IB1본부 이사는 첫 번째 발표에서 최근 기업공개(IPO) 시장 동향과 거래소 심사 강화 기조를 분석하며 특례상장 제도와 기술평가, 내부통제 시스템 등 기술기업의 성공적인 상장을 위한 전략을 소개했다.
이어 김윤선 특허법인 지평 변리사는 기술기업 가치평가와 투자 실사 사례를 설명하며 기술 경쟁력뿐 아니라 시장 적합성과 사업 실행력을 함께 평가해야 한다고 강조했다.
홍승환 삼일회계법인 파트너는 최근 기술기업 M&A 시장 동향과 거래 절차, 주요 사례를 소개하며 단계별 전략과 사전 리스크 점검의 중요성을 설명했다.
고효정 지평 변호사는 외국인의 국내 기술기업 인수 과정에서 적용되는 외국인투자 규제와 기술보호 관련 법률을 소개하며 거래 초기 단계부터 선제적인 법률 검토가 필요하다고 강조했다.
김범희 지평기술센터장은 "인터넷과 스마트폰에 이은 AI 혁명으로 기술기업에 대한 전 세계적인 관심과 투자 열풍은 갈수록 커질 것으로 예상된다"며 "지평기술센터는 앞으로도 실질적인 해법과 현장 중심의 인사이트를 지속적으로 제공하겠다"고 말했다.
abc123@newspim.com