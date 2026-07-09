티머니모빌리티, 택시투데이 '내 차 경매' 서비스…판매 완료까지 원스톱 지원

AI 핵심 요약beta
- 티머니모빌리티가 9일 택시투데이에 내 차 경매를 열었다.
- 차량번호 입력만으로 시세 조회와 방문 진단이 가능하다.
- 경매·정산·탁송까지 지원해 택시업계 부담을 줄이겠다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이경화 기자 = ㈜티머니모빌리티는 택시기사 전용 앱 '택시투데이(TaxiToday)'에 '내 차 경매' 서비스를 새롭게 오픈했다고 9일 밝혔다. 이를 통해 티머니모빌리티는 택시 중고차량 판매 편의성을 높여 택시 업계 지원을 더욱 강화할 예정이다.
택시 사업자는 차량 교체나 폐차 등을 위해 중고차를 판매할 때 적정 시세 확인, 매매 업체 탐색, 가격 협상, 대금 정산 등 복잡한 절차를 거쳐야 한다. 택시는 주행거리와 연식, 차량 상태 등에 따라 평가가 크게 달라질 수 있어 전문적인 진단과 거래 과정이 중요하다. '내 차 경매' 서비스는 이러한 불편을 해소하기 위해 기획됐다.
이 서비스는 앱에서 차량번호만 입력하면 간편하게 예상 시세를 조회할 수 있으며, 판매하기 진행하면 전문 평가사의 방문 진단을 신청할 수 있다. 차량 진단 이후에는 복수의 중고차 딜러가 참여하는 경쟁 입찰 방식으로 경매가 진행돼 보다 합리적인 가격으로 차량 판매가 가능하다.
또 판매 결정 이후 대금 지급과 차량 탁송까지 전 과정을 원스톱으로 지원해 택시 사업자의 시간과 비용 부담을 크게 줄일 수 있다.
택시투데이는 이번 서비스 오픈을 기념해 다양한 프로모션도 진행한다. 중고차 판매 견적을 조회한 이용자 전원에게 비타500을 제공하며, 실제 차량 판매를 완료한 고객에게는 20만원 상당의 차량용 블랙박스를 선착순 증정할 예정이다.
티머니모빌리티는 택시투데이를 통해 카드매출 관리부터, 부가세 신고 지원, 긴급출동 서비스 등 택시 사업자에게 필요한 다양한 서비스를 제공해 왔다. 티머니모빌리티는 이번 '내 차 경매' 서비스를 통해 택시 사업자의 차량 운영 전 주기를 지원하는 '원스톱 택시 비즈니스 플랫폼'으로 자리매김할 계획이다.
김동욱 티머니모빌리티 대표는 "차량은 택시 사업자의 가장 중요한 자산인 만큼, 보다 쉽고 합리적인 거래 환경을 만드는 것이 중요하다"며 "택시투데이는 앞으로도 택시 업계의 목소리를 반영한 다양한 지원 서비스를 지속 확대해 '모두를 위한 모빌리티 생태계' 구축에 앞장설 예정"이라고 말했다.
한편 '택시투데이'는 택시기사 전용 애플리케이션으로 ▲실시간 카드 결제 알림 ▲수입금 내역 조회 ▲플랫폼별 매출 관리 기능 등을 제공하며 출시 이후 빠르게 성장 중이다.
티머니모빌리티는 '모빌리티 핀테크&플랫폼' 전문기업으로 경쟁력을 강화해 대중교통 중심 통합이동 서비스를 활성화하고, 전략적 제휴·투자 유치를 통해 새로운 성장 모멘텀을 확보해 나가고 있다.
kh99@newspim.com