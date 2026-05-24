정용진, 26일 스타벅스 관련 대국민 사과…조사 결과도 발표

[서울=뉴스핌] 김양섭 기자 = 정용진 신세계그룹 회장이 스타벅스코리아의 '탱크데이' 이벤트 논란과 관련해 직접 공개 사과에 나선다.

정용진 신세계그룹 회장 [사진=신세계그룹 제공]

24일 신세계그룹에 따르면 정 회장은 오는 26일 오전 서울 강남구 조선팰리스에서 대국민 사과문을 직접 발표한다.

신세계그룹은 "정용진 신세계그룹 회장이 5·18 민주화운동 기념일에 진행된 스타벅스코리아의 부적절한 마케팅으로 인해 상처받으신 모든 분들께 직접 사과 말씀을 드리고자 한다. 아울러, 이번 사안과 관련해 신세계그룹 차원에서 진행한 진상조사 결과도 함께 설명드릴 예정"이라고 밝혔다.

정 회장은 앞서 이번 논란에 대해 "5·18민주화운동 영령과 유가족, 그리고 국민 여러분께 깊은 상처를 드렸다"며 "그룹을 대표해 머리 숙여 사죄드린다"는 내용의 대국민 사과문을 발표한 바 있다. 그러나 비판 여론이 잦아들지 않으면서 직접 카메라 앞에 서는 방식으로 재차 사과하기로 한 것으로 알려졌다.

이번 사태는 지난 18일 스타벅스코리아가 5·18 민주화운동 기념일에 맞춰 '책상에 탁!', '5·18 탱크데이' 등의 문구를 활용한 텀블러 프로모션을 진행하면서 촉발됐다. 온라인을 중심으로 신군부 계엄군의 탱크 진입과 1987년 박종철 열사 고문치사 사건을 연상시킨다는 비판이 확산했고, 정치권과 광주 시민단체의 규탄이 이어지며 파장이 커졌다.

특히 이재명 대통령이 "저질 장사치의 비인간적 막장 행태에 분노한다"고 직격한 데 이어 공식 석상에서 연일 비판을 쏟아내자, 정부 부처 일각에서도 불매 움직임이 일기 시작했다. 윤호중 행정안전부 장관은 최근 사회관계망서비스(SNS) 엑스(X)를 통해 "민주주의 역사와 가치를 가볍게 여기거나 상업적 소재로 활용한 기업의 커피 교환권과 모바일 상품권은 제공하지 않겠다"고 밝혔다.

[광주=뉴스핌] 박진형 기자 = 22일 오후 광주 서구 무진대로 신세계백화점 앞에서 5·18민주화운동 공법 3단체(유족회·부상자회·공로자회)와 5·18기념재단 주관으로 '5·18 폄훼한 스타벅스 규탄' 집회가 열리고 있다. 2026.05.22 bless4ya@newspim.com

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