안철수 "李대통령, 스타벅스 '좌표정치'로 혐오 조장…선동 멈춰야"

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"스타벅스 마케팅 비판받아 마땅하나…민주당, 과도한 분노 유발"

[서울=뉴스핌] 신정인 기자 = 안철수 국민의힘 의원은 24일 이재명 대통령을 향해 "특정 집단과 소비 행태에 끊임없이 낙인을 찍고 적대감을 부추기는 '좌표정치'는 결국 대한민국을 더 위험한 혐오 사회로 몰아갈 뿐"이라고 비판했다.

안 의원은 이날 자신의 페이스북을 통해 "서학개미, 다주택자, 주유소에 이어 이제는 스타벅스까지 (겨냥하고 있다)"며 이같이 밝혔다.

안철수 국민의힘 의원. [사진 = 뉴스핌DB]

최근 논란이 된 스타벅스의 마케팅 사태와 관련해 안 의원은 "스타벅스 대표와 담당 임원이 해임됐고 회사 측도 공식 사과했다"며 "문제는 여기에 편승한 이재명 대통령과 민주당의 과도한 분노 유발과 혐오 마케팅"이라고 지적했다.

이어 "그 화살이 지금 죄 없는 매장 직원들과 일반 시민들을 향하고 있다"며 현재 현장 직원들이 출근에 공포를 느끼거나 결제 단말기 앞에 서는 것에 극심한 스트레스를 호소하고 있는 상황을 언급했다.

특히 안 의원은 "심지어 '스타벅스 커피를 들고 다니면 살해하겠다'는 극단적 표현까지 등장해 경찰 수사로 이어졌다"며 "홧김에 작성했다고 하지만, 분노와 혐오의 광풍이 대한민국을 덮친다면 언제 사고가 날지 모르는 일"이라고 경고했다.

안 의원은 과거 광우병 사태와 반일 불매운동 등을 언급하며 "우리 사회는 이미 극단적 진영 대립이 얼마나 큰 상처를 남기는지 경험한 바 있다"고 강조했다.

그러면서 "정치권은 국민의 감정을 자극해 갈등과 혐오를 키우는 데 앞장설 것이 아니라, 사회적 긴장과 분노를 해결하는 것이 본연의 역할"이라며 "공공기관이 사기업의 불매 운동에 앞장서는 것은 더 이상 자본주의 사회라고 볼 수 없다"고 꼬집었다.

끝으로 안 의원은 "이재명 대통령과 민주당은 혐오 마케팅과 선동 정치를 즉각 멈추어주기 바란다"고 촉구했다.

allpass@newspim.com