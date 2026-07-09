[오늘의 국회일정] 국회의장·상임위·세미나·기자회견·주요 정당 - 7월 9일

AI 핵심 요약beta
- 국회의장은 8일 의회외교자문위 위촉식과 후원의 밤에 참석했다
- 국회 상임위와 의원실은 반도체·AI·청각장애 등 현안을 논의했다
- 여야는 최고위와 회견으로 국회 정상화·선관위 개혁을 띄웠다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
◆국회의장
10:00 의회외교활동자문위원회 위촉식 / 국회 접견실
18:00 한국여성단체연합 창립 39주년 후원의 밤 / 연세대학교 백암누리 그랜드볼룸
◆상임위원회
10:00 재정경제기획위원회 전체회의 / 본관 430호
10:00 문화체육관광위원회 전체회의 / 본관 506호
10:00 농림축산식품해양수산위원회 전체회의 / 본관 501호
◆의원실 세미나
10:00 대한민국 반도체 미래지도와 인프라 전략 Part1. 전력: 반도체 미래와 생존을 위한 연속 토론회 / 의원회관 제1소회의실
13:30 의류 라벨갈이 근절 및 패션·봉제산업 기반 보호를 위한 기자간담회 / 국회 더불어민주당 원내대표실
13:30 청각장애 학생 학습권 보장을 위한 정책 세미나 / 의원회관 제1간담회의실
14:00 AI 시대 지속가능한 성장을 위한 국가적 기틀 마련 방안 / 의원회관 제9간담회의실
14:00 내'일'이 있는 내일: 청년고용의 길을 찾다 / 의원회관 제4간담회의실
14:00 당뇨병 예방관리 정책토론회 / 의원회관 제3세미나실
◆소통관 기자회견
10:00 [정치 현안 기자회견]
10:20 [국회 정상화 협조 촉구 국방위원 기자회견]
10:40 [정치 현안 기자회견]
13:40 [선관위 개혁 3법 발의 기자회견]
14:00 [기독교지도자 선관위 특검 및 재선거 촉구 기자회견]
15:40 [정부 정책 변화 피해 전가 호소 기자회견]
◆더불어민주당
*한병도 당대표 직무대행 겸 원내대표
09:30 정책조정회의 / 국회 본관 원내대표회의실
◆국민의힘
*장동혁 당 대표·정점식 원내대표
09:00 최고위원회의 / 국회 본관 228호
*장동혁 당 대표
14:00 한성숙 국무총리 접견 / 국회 본관 228호
*정점식 원내대표
10:00 <대한민국 반도체 미래지도와 인프라 전략 Part 1. 전력> 토론회 / 국회 의원회관 제1소회의실
14:00 <청각장애 학생 학습권 보장을 위한 정책 세미나> / 국회 의원회관 제1간담회의실
◆조국혁신당
*김준형 당대표 권한대행 겸 원내대표
09:30 최고위원회 / 국회 본관 회의실 224호
◆개혁신당
*이준석 당대표
09:30 최고위원회의 / 국회 본관 170호
10:00 재정경제기획위원회 전체회의 / 국회 본관 430호
*천하람 원내대표
08:35 광주KBS-R 출발 무등의 아침 전화인터뷰
09:30 최고위원회의 / 국회 본관 170호
11:00 한국외국어신문협회 창립11주년 기념식 / 한국프레스센터 19층 매화홀
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