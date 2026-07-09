[오늘의 정치일정] 7월 9일(목)

AI 핵심 요약beta
- 정부는 9일 대통령 해외순방과 장관 국외출장을 진행했다
- 여당과 제1야당은 9일 국회에서 최고위원회의와 각종 회의·세미나를 열었다
- 개혁신당·조국혁신당은 9일 최고위원회와 인터뷰·방송 출연 일정을 소화했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌]
<청와대>
-대통령
해외 순방
<외교부>
-장관
튀르키예·몽골 출장
-1차관
통상업무
-2차관
08:00 차관회의
10:00 교육을 위한 글로벌 파트너십 이사회(GPE) 의장 접견
<통일부>
-장관
통상업무
-차관
08:00 차관회의
<국방부>
-장관
국외 출장
-차관
08:00 차관회의
<국가보훈부>
-장관
국외 출장 (몽골)
-차관
통상업무
<더불어민주당>
-한병도 당대표 직무대행 겸 원내대표
09:30 정책조정회의(국회 본관 원내대표회의실)
<국민의힘>
-장동혁 당 대표
09:00 최고위원회의 (국회 본관 228호)
14:00 한성숙 국무총리 접견 (국회 본관 228호)
-정점식 원내대표
09:00 최고위원회의(국회 본관 228호)
10:00 주호영 의원, 국민의힘 반도체・AI첨단산업 특위 주최 <'대한민국 반도체 미래지도와 인프라 전략 Part 1. 전력' 토론회> (국회 의원회관 제1소회의실)
14:00 김재섭 의원 주최 <청각장애 학생 학습권 보장을 위한 정책 세미나> (국회 의원회관 제1간담회의실)
-정희용 사무총장
09:00 최고위원회의(국회 본관 228호)
<개혁신당>
-이준석 당대표
09:30 최고위원회의(개혁신당 대회의실, 국회 본관 170호)
10:00 재정경제기획위원회 전체회의(국회 본관 430호)
-천하람 원내대표
08:35 광주KBS-R 출발 무등의 아침 전화인터뷰
09:30 최고위원회의(개혁신당 대회의실, 국회 본관 170호)
11:00 한국외국어신문협회 창립11주년 기념식(한국프레스센터 19층 매화홀
-이주영 정책위의장
09:30 최고위원회의(개혁신당 대회의실, 국회 본관 170호)
<조국혁신당>
-김준형 당대표 권한대행 및 원내대표
09:30 최고위원회 (국회 본관 회의실 224호)
15:30 유튜브 <매불쇼> 출연