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최은석 의원 "李대통령, 스타벅스 공개 응징…국정 책임자의 언어 아냐"

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  • 최은석 의원은 24일 이재명 대통령을 비판했다.
  • 대통령의 공개 비난은 국정 언어가 아니라고 했다.
  • 시장 위축 우려를 전하며 국정 전념을 촉구했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

"대통령 언어는 국가 메시지…'날것 그대로의 감정적 언어' 비판"

[서울=뉴스핌] 신정인 기자 = 최은석 국민의힘 의원은 24일 이재명 대통령이 이른바 스타벅스의 5·18 '탱크데이' 마케팅 논란을 직접 비판한 것을 두고 "국정을 책임지는 대통령의 언어가 아니다"라고 지적했다. 

최 의원은 이날 자신의 페이스북를 통해 "대통령은 여론몰이의 야전사령관이 아니다"라며 이같이 밝혔다.

최은석 국민의힘 의원. [사진 = 뉴스핌DB]

최 의원은 "민주당 의원들이 일부 지지층을 대변하며 목소리를 낼 수는 있고 시민단체나 국민 개개인도 불매 의사를 표현할 자유가 있다"면서도 "대통령의 언어는 곧 국가의 메시지이고 태도는 시장을 향한 국가 권력의 시그널"이라며 대통령의 차별성을 강조했다.

6·3 지방선거 더보기 선거일 6.03 D-9

이어 최근 이 대통령이 스타벅스 사태를 겨냥해 언급한 '인두겁을 쓰고서는 도저히 할 수 없는 일', '금수 같은 행태', '악질 장사치의 패륜행위' 등의 표현을 나열하며 "소셜미디어 댓글창에서 감정적으로 쏟아낼 법한 날것 그대로의 언어에 가깝다"고 지적했다.

최 의원은 '대한민국의 경제질서는 개인과 기업의 경제상의 자유와 창의를 존중함을 기본으로 한다'는 대한민국 헌법 제119조 1항을 인용하며 "기업의 마케팅이 부적절하다고 느낄 수 있지만 그 판단은 소비자가 하는 것"이라며 시장경제 원리를 강조했다.

그러면서 "대통령이 직접 나서 특정 기업을 공개적으로 조리돌림하고 사실상 국가 권력을 등에 업고 압박하는 모습"이라며 "국민배당금 논란 때 '사회주의 국영경제로 가는 것 아니냐'는 우려가 즉각 터져 나온 것은 결코 우연이 아니다"라고 꼬집었다.

아울러 최 의원은 현장 직원들이 실업 공포와 군중의 압박 속에 떨고 있는 상황을 우려하며 "대통령이 감정 섞인 언어로 기업을 공개 응징하기 시작하는 순간 시장은 위축되고 기업은 눈치를 보기 시작한다"고 경고했다.

이어 "정치는 분노를 동원하는 기술이 아니라 시스템을 안정시키는 책임이어야 한다"며 "이제 그만하시고 국정에 전념하라"고 촉구했다.

allpass@newspim.com

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충북지사 신용한 45.4% 김영환 40.8% [서울=뉴스핌] 배정원 기자 = 6·3 지방선거 충북지사 선거에 출마한 신용한 더불어민주당 후보와 김영환 국민의힘 후보가 오차범위 안에서 접전을 벌이고 있는 것으로 23일 조사됐다. 종합뉴스통신사 뉴스핌 의뢰로 여론조사 전문기관 리얼미터가 지난 20~21일 충청북도 만 18살 이상 남녀 804명을 대상으로 실시한 충북지사 후보 지지도 조사 결과, 신 후보 45.4%, 김 후보 40.8%였다. 두 후보 간 격차는 4.6%포인트(p)로 오차범위 안이다. '없음' 5.7%, '잘 모름' 8.1%였다. ◆적극 투표층, 신용한 53.8% 김영환 39.8%  지역별로 ▲청주시 신 후보 44.7%, 김 후보 42.0% ▲충주·제천·단양 신 후보 47.0%, 김 후보 41.3% ▲보은·옥천·영동·괴산·증평·진천·음성 신 후보 45.5%, 김 후보 37.9%다. 연령별로는 ▲18~29살 신 후보 30.4%, 김 후보 38.4% ▲30대 신 후보 39.1%, 김 후보 45.4% ▲40대 신 후보 51.8%, 김 후보 36.1% ▲50대 신 후보 62.6%, 김 후보 30.1% ▲60대 신 후보 50.1%, 김 후보 38.3% ▲70대 이상 신 후보 32.5%, 김 후보 58.1%다. 성별로는 ▲남성 신 후보 47.4%, 김 후보 42.1% ▲여성 신 후보 43.4%, 김 후보 39.5%로 오차범위 안의 팽팽의 지지율을 보였다. 지지 정당별로는 민주당 지지층의 84.9%가 신 후보, 7.3%는 김 후보를 지지했다. 국민의힘 지지층의 84.9%는 김 후보, 8.0%는 신 후보를 지지했다. 적극 투표층은 신 후보가 53.8%로 39.8%의 김 후보를 크게 앞섰다. 투표 의향자 중에서는 신 후보 48.5%, 김 후보 42.3%로 오차범위 안 접전이다. '잘 모름' 신 후보 20.8%, 김 후보 34.8%이다. 이번 조사는 무선전화 가상번호 100% 자동응답(ARS) 방식으로 진행됐다. 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±3.5%p이며 응답률은 7.7%다. 2026년 4월 말 행정안전부 주민등록 인구를 기준으로 성별·연령별·권역별 가중치(림가중)를 적용했다. 모든 여론조사의 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다. jeongwon1026@newspim.com 2026-05-23 05:00
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靑, 김승룡 소방청장 감찰 착수 [서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 이재명 대통령이 22일 김승룡 소방청장에 대한 즉각적인 진상 확인을 지시해 감찰에 착수했다고 청와대가 밝혔다. 강유정 청와대 수석대변인은 이날 저녁 언론 공지를 통해 이같이 밝혔으며 현재로선 개인 비위로 인한 사유로 전해졌다. [남양주=뉴스핌] 김현우 기자 = 김승룡 소방청장 직무대행이 24일 오후 경기도 남양주 수도권119특수구조대에서 열린 현대자동차그룹-소방청 무인소방로봇 기증식에서 인사말을 하고 있다. 2026.02.24 khwphoto@newspim.com 김 청장은 허석곤 전 청장이 12·3 비상계엄 가담 의혹으로 직위 해제된 지난해 9월부터 소방청장 직무대행을 맡아왔다. 올해 3월 새 청장에 정식 임명됐다. 청와대는 어떤 사유로 김 청장에 대한 감찰에 착수했는지에 대해서는 공개하지 않았다.  일각에서는 업무 추진비와 갑질 의혹이 거론되고 있다. 관용차를 이용하는 과정에서 규정에 어긋난 부적절한 행동을 한 것 아니냐는 얘기도 흘러나온다. 청와대는 감찰 사유에 대해 '개인 비위'라고 설명했지만 구체적인 내용에 대해서는 공개하지 않고 있다. the13ook@newspim.com 2026-05-22 22:45

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