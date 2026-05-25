[핌in잠실] LG 염경엽 감독 "선택과 집중이 중요한 시기"...선수들에게는 최선 주문

AI 핵심 요약beta
- 염경엽 감독은 24일 키움전 앞두고 선수 휴식의 중요성을 강조했다
- LG는 부상자 속에서도 27승19패 3위로 선두권 경쟁을 이어가고 있다
- 웰스·톨허스트 복귀와 천성호·구본혁 중용으로 선택과 집중 전략을 펼치고 있다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[잠실=뉴스핌] 한지용 기자 = 프로야구 LG 트윈스 염경엽 감독은 핵심 선수들의 크고 작은 부상으로 어려움을 겪고 있다. 염 감독은 "선택과 집중이 필요하면서도 선수들은 맡은 바 최선을 다해야 한다"고 전했다.
염 감독은 24일 서울 잠실야구장에서 열리는 2026 신한 SOL KBO리그 정규시즌 키움 히어로즈와의 홈경기를 앞두고 "선수들이 쉴 수 있을 때 쉬어야 한다"고 말했다.
LG는 유영찬을 비롯해 요니 치리노스, 라클란 웰스, 손주영 등이 부상에 시달리며 시즌 초반 마운드 구성에 어려움을 보냈다. 타선에서도 문보경, 문성주 등이 이탈했다. 그러나 LG는 현재 27승 19패로 선두에 0.5게임 차 뒤진 3위다. 핵심 선수들이 빠졌음에도 선두 경쟁을 펼치고 있다.
이에 염 감독은 "(승패 마진을)벌어 놓은 게 있기 때문에 휴식을 줄 수 있다"며 "여기서 더 떨어지면 (주전 선수들은)쉴 수 없다"고 말했다. 이어 "지는 경기를 잘 져야 한다. 작년처럼 역전승을 팬들께 보여드리고 싶지만, 팀 사정상 어렵다"며 팬들에게 사과의 뜻을 밝혔다. 그러면서도 "(시즌을 온전히 치르기 위해)팀 사정상 선택과 집중을 해야 한다. 단, 선수들은 (팬들을 위해)나간 자리에서 최선을 다해야 한다"고 당부했다.
돌아오는 주 투수진 구상도 밝혔다. 염 감독은 "다음주 웰스가 돌아온다. 웰스가 들어갈 타이밍은 아직 잡지 못했다"면서 "톨허스트도 휴식이 필요해 일주일간 쉬었다. 그만큼 더 나아질 것"이라고 전망했다. 톨허스트는 오는 26일 사직 롯데전에 선발 출전한다. 화요일에 나서는 만큼 주 2회 등판 가능성이 있다.
타석에서는 천성호가 중용 받고 있다. 그는 올 시즌 45경기 타율 0.281, 39안타(1홈런) 16타점 23득점을 기록 중이다. 부상으로 컨디션이 좋지 않은 문보경을 대신해 3루수로 출전하고 있다.
염 감독은 "천성호는 문정빈보다 150km의 공을 치는 데 능하다"며 "구본혁과 천성호는 올 시즌 자주 출전할 것"이라고 전했다. 내야 유틸리티 자원 구본혁 역시 45경기 출전해 타율 0.291, 30안타 8타점 12득점으로 쏠쏠한 활약을 펼치고 있다.
한편, 부상으로 이탈한 문보경과 문성주는 아직까지 1군 무대에 복귀하지 못하고 있다. 염 감독은 "문보경과 문성주는 아직까지 실전 일정이 정해지지 않았다"고 밝혔다.
football1229@newspim.com