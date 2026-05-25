전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.05.25 (월)
KYD 디데이
스포츠 야구

속보

더보기

[핌in잠실] LG 염경엽 감독 "선택과 집중이 중요한 시기"...선수들에게는 최선 주문

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 염경엽 감독은 24일 키움전 앞두고 선수 휴식의 중요성을 강조했다
  • LG는 부상자 속에서도 27승19패 3위로 선두권 경쟁을 이어가고 있다
  • 웰스·톨허스트 복귀와 천성호·구본혁 중용으로 선택과 집중 전략을 펼치고 있다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[잠실=뉴스핌] 한지용 기자 = 프로야구 LG 트윈스 염경엽 감독은 핵심 선수들의 크고 작은 부상으로 어려움을 겪고 있다. 염 감독은 "선택과 집중이 필요하면서도 선수들은 맡은 바 최선을 다해야 한다"고 전했다. 

염 감독은 24일 서울 잠실야구장에서 열리는 2026 신한 SOL KBO리그 정규시즌 키움 히어로즈와의 홈경기를 앞두고 "선수들이 쉴 수 있을 때 쉬어야 한다"고 말했다.

[서울=뉴스핌] LG의 염경엽 감독. [사진 = LG 트윈스] 

LG는 유영찬을 비롯해 요니 치리노스, 라클란 웰스, 손주영 등이 부상에 시달리며 시즌 초반 마운드 구성에 어려움을 보냈다. 타선에서도 문보경, 문성주 등이 이탈했다. 그러나 LG는 현재 27승 19패로 선두에 0.5게임 차 뒤진 3위다. 핵심 선수들이 빠졌음에도 선두 경쟁을 펼치고 있다.

이에 염 감독은 "(승패 마진을)벌어 놓은 게 있기 때문에 휴식을 줄 수 있다"며 "여기서 더 떨어지면 (주전 선수들은)쉴 수 없다"고 말했다. 이어 "지는 경기를 잘 져야 한다. 작년처럼 역전승을 팬들께 보여드리고 싶지만, 팀 사정상 어렵다"며 팬들에게 사과의 뜻을 밝혔다. 그러면서도 "(시즌을 온전히 치르기 위해)팀 사정상 선택과 집중을 해야 한다. 단, 선수들은 (팬들을 위해)나간 자리에서 최선을 다해야 한다"고 당부했다.

돌아오는 주 투수진 구상도 밝혔다. 염 감독은 "다음주 웰스가 돌아온다. 웰스가 들어갈 타이밍은 아직 잡지 못했다"면서 "톨허스트도 휴식이 필요해 일주일간 쉬었다. 그만큼 더 나아질 것"이라고 전망했다. 톨허스트는 오는 26일 사직 롯데전에 선발 출전한다. 화요일에 나서는 만큼 주 2회 등판 가능성이 있다. 

타석에서는 천성호가 중용 받고 있다. 그는 올 시즌 45경기 타율 0.281, 39안타(1홈런) 16타점 23득점을 기록 중이다. 부상으로 컨디션이 좋지 않은 문보경을 대신해 3루수로 출전하고 있다.

[서울=뉴스핌] 2026 시즌 LG의 핵심 선수로 떠오른 천성호. [사진 = LG 트윈스] 

염 감독은 "천성호는 문정빈보다 150km의 공을 치는 데 능하다"며 "구본혁과 천성호는 올 시즌 자주 출전할 것"이라고 전했다. 내야 유틸리티 자원 구본혁 역시 45경기 출전해 타율 0.291, 30안타 8타점 12득점으로 쏠쏠한 활약을 펼치고 있다.

한편, 부상으로 이탈한 문보경과 문성주는 아직까지 1군 무대에 복귀하지 못하고 있다. 염 감독은 "문보경과 문성주는 아직까지 실전 일정이 정해지지 않았다"고 밝혔다.

football1229@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
충북지사 신용한 45.4% 김영환 40.8% [서울=뉴스핌] 배정원 기자 = 6·3 지방선거 충북지사 선거에 출마한 신용한 더불어민주당 후보와 김영환 국민의힘 후보가 오차범위 안에서 접전을 벌이고 있는 것으로 23일 조사됐다. 종합뉴스통신사 뉴스핌 의뢰로 여론조사 전문기관 리얼미터가 지난 20~21일 충청북도 만 18살 이상 남녀 804명을 대상으로 실시한 충북지사 후보 지지도 조사 결과, 신 후보 45.4%, 김 후보 40.8%였다. 두 후보 간 격차는 4.6%포인트(p)로 오차범위 안이다. '없음' 5.7%, '잘 모름' 8.1%였다. ◆적극 투표층, 신용한 53.8% 김영환 39.8%  지역별로 ▲청주시 신 후보 44.7%, 김 후보 42.0% ▲충주·제천·단양 신 후보 47.0%, 김 후보 41.3% ▲보은·옥천·영동·괴산·증평·진천·음성 신 후보 45.5%, 김 후보 37.9%다. 연령별로는 ▲18~29살 신 후보 30.4%, 김 후보 38.4% ▲30대 신 후보 39.1%, 김 후보 45.4% ▲40대 신 후보 51.8%, 김 후보 36.1% ▲50대 신 후보 62.6%, 김 후보 30.1% ▲60대 신 후보 50.1%, 김 후보 38.3% ▲70대 이상 신 후보 32.5%, 김 후보 58.1%다. 성별로는 ▲남성 신 후보 47.4%, 김 후보 42.1% ▲여성 신 후보 43.4%, 김 후보 39.5%로 오차범위 안의 팽팽의 지지율을 보였다. 지지 정당별로는 민주당 지지층의 84.9%가 신 후보, 7.3%는 김 후보를 지지했다. 국민의힘 지지층의 84.9%는 김 후보, 8.0%는 신 후보를 지지했다. 적극 투표층은 신 후보가 53.8%로 39.8%의 김 후보를 크게 앞섰다. 투표 의향자 중에서는 신 후보 48.5%, 김 후보 42.3%로 오차범위 안 접전이다. '잘 모름' 신 후보 20.8%, 김 후보 34.8%이다. 이번 조사는 무선전화 가상번호 100% 자동응답(ARS) 방식으로 진행됐다. 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±3.5%p이며 응답률은 7.7%다. 2026년 4월 말 행정안전부 주민등록 인구를 기준으로 성별·연령별·권역별 가중치(림가중)를 적용했다. 모든 여론조사의 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다. jeongwon1026@newspim.com 2026-05-23 05:00
사진
靑, 김승룡 소방청장 감찰 착수 [서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 이재명 대통령이 22일 김승룡 소방청장에 대한 즉각적인 진상 확인을 지시해 감찰에 착수했다고 청와대가 밝혔다. 강유정 청와대 수석대변인은 이날 저녁 언론 공지를 통해 이같이 밝혔으며 현재로선 개인 비위로 인한 사유로 전해졌다. [남양주=뉴스핌] 김현우 기자 = 김승룡 소방청장 직무대행이 24일 오후 경기도 남양주 수도권119특수구조대에서 열린 현대자동차그룹-소방청 무인소방로봇 기증식에서 인사말을 하고 있다. 2026.02.24 khwphoto@newspim.com 김 청장은 허석곤 전 청장이 12·3 비상계엄 가담 의혹으로 직위 해제된 지난해 9월부터 소방청장 직무대행을 맡아왔다. 올해 3월 새 청장에 정식 임명됐다. 청와대는 어떤 사유로 김 청장에 대한 감찰에 착수했는지에 대해서는 공개하지 않았다.  일각에서는 업무 추진비와 갑질 의혹이 거론되고 있다. 관용차를 이용하는 과정에서 규정에 어긋난 부적절한 행동을 한 것 아니냐는 얘기도 흘러나온다. 청와대는 감찰 사유에 대해 '개인 비위'라고 설명했지만 구체적인 내용에 대해서는 공개하지 않고 있다. the13ook@newspim.com 2026-05-22 22:45

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동