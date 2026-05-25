[핌in잠실] LG 염경엽 감독 "선택과 집중이 중요한 시기"...선수들에게는 최선 주문

[잠실=뉴스핌] 한지용 기자 = 프로야구 LG 트윈스 염경엽 감독은 핵심 선수들의 크고 작은 부상으로 어려움을 겪고 있다. 염 감독은 "선택과 집중이 필요하면서도 선수들은 맡은 바 최선을 다해야 한다"고 전했다.

염 감독은 24일 서울 잠실야구장에서 열리는 2026 신한 SOL KBO리그 정규시즌 키움 히어로즈와의 홈경기를 앞두고 "선수들이 쉴 수 있을 때 쉬어야 한다"고 말했다.

[서울=뉴스핌] LG의 염경엽 감독. [사진 = LG 트윈스]

LG는 유영찬을 비롯해 요니 치리노스, 라클란 웰스, 손주영 등이 부상에 시달리며 시즌 초반 마운드 구성에 어려움을 보냈다. 타선에서도 문보경, 문성주 등이 이탈했다. 그러나 LG는 현재 27승 19패로 선두에 0.5게임 차 뒤진 3위다. 핵심 선수들이 빠졌음에도 선두 경쟁을 펼치고 있다.

이에 염 감독은 "(승패 마진을)벌어 놓은 게 있기 때문에 휴식을 줄 수 있다"며 "여기서 더 떨어지면 (주전 선수들은)쉴 수 없다"고 말했다. 이어 "지는 경기를 잘 져야 한다. 작년처럼 역전승을 팬들께 보여드리고 싶지만, 팀 사정상 어렵다"며 팬들에게 사과의 뜻을 밝혔다. 그러면서도 "(시즌을 온전히 치르기 위해)팀 사정상 선택과 집중을 해야 한다. 단, 선수들은 (팬들을 위해)나간 자리에서 최선을 다해야 한다"고 당부했다.

돌아오는 주 투수진 구상도 밝혔다. 염 감독은 "다음주 웰스가 돌아온다. 웰스가 들어갈 타이밍은 아직 잡지 못했다"면서 "톨허스트도 휴식이 필요해 일주일간 쉬었다. 그만큼 더 나아질 것"이라고 전망했다. 톨허스트는 오는 26일 사직 롯데전에 선발 출전한다. 화요일에 나서는 만큼 주 2회 등판 가능성이 있다.

타석에서는 천성호가 중용 받고 있다. 그는 올 시즌 45경기 타율 0.281, 39안타(1홈런) 16타점 23득점을 기록 중이다. 부상으로 컨디션이 좋지 않은 문보경을 대신해 3루수로 출전하고 있다.

[서울=뉴스핌] 2026 시즌 LG의 핵심 선수로 떠오른 천성호. [사진 = LG 트윈스]

염 감독은 "천성호는 문정빈보다 150km의 공을 치는 데 능하다"며 "구본혁과 천성호는 올 시즌 자주 출전할 것"이라고 전했다. 내야 유틸리티 자원 구본혁 역시 45경기 출전해 타율 0.291, 30안타 8타점 12득점으로 쏠쏠한 활약을 펼치고 있다.

한편, 부상으로 이탈한 문보경과 문성주는 아직까지 1군 무대에 복귀하지 못하고 있다. 염 감독은 "문보경과 문성주는 아직까지 실전 일정이 정해지지 않았다"고 밝혔다.

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