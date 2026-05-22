日·필리핀, '기밀교환협정' 교섭...中 염두 안보정보 공유

AI 핵심 요약beta
- 일본과 필리핀이 22일 안보 기밀 공유를 위한 지소미아 협상에 공식 착수했다
- 미·일·필리핀 안보 공조와 중국 견제를 목표로 하며 협정 체결 시 동남아 첫 사례가 된다
- 필리핀 국빈 방일 계기 방산 수출·해군 역량 강화와 동맹 격상 등 포괄적 안보 협력을 추진한다
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[서울=뉴스핌] 오영상 기자 = 일본과 필리핀이 안보상의 기밀 정보를 교환하기 위한 정보보호협정 체결을 목표로 공식 협상에 들어간다고 22일 니혼게이자이신문이 보도했다.
미국과 동맹 관계인 양국이 안보 정보를 공유할 수 있는 체계를 정비해, 중국을 염두에 둔 미·일·필리핀 3국 협력을 보다 원활하게 구축하려는 목적이다. 협정이 체결되면 동남아시아에서는 첫 사례가 된다.
필리핀의 페르디난드 마르코스 주니어 대통령은 26~29일 국빈 자격으로 일본을 방문한다. 다카이치 사나에 총리는 28일 정상회담을 열고 군사정보포괄보호협정(GSOMIA·지소미아) 공식 협상 개시에 합의할 전망이다.
이 협정은 양국 정부가 방위 관련 기밀 정보를 상호 공유할 때 제3국 유출을 방지하는 등 정보 보호를 보장하기 위한 장치다. 미국도 필리핀과 지소미아를 체결하고 있어, 일본까지 협정을 맺으면 미·일·필리핀 간 협력 틀이 구축된다.
일본은 현재 미국, 영국, 인도, 한국 등 약 10개 국가·기관과 유사 협정을 체결하고 있다.
필리핀은 남중국해 문제를 둘러싸고 중국과 대립하고 있으며, 대만과도 지리적으로 가깝다. 일본은 이미 필리핀에 경계관제 레이더를 수출한 바 있어, 필리핀이 확보한 감시 데이터를 활용한 안보 협력이 가능해진다.
일본의 방위장비 수출을 제한하던 '5유형' 규제 철폐를 바탕으로 한 장비 수출도 주요 의제가 될 것으로 보인다. 양국은 방위 당국 간 워킹그룹을 설치하고, 해상자위대의 '아부쿠마'급 호위함과 연습기 'TC90' 제공을 검토할 방침이다.
이는 필리핀 해군의 역량을 강화해 동아시아 전체의 억지력을 높이려는 목적이 있다. 또한 일본 입장에서는 동남아시아 내 해상자위대 정비 거점을 확대할 수 있다는 이점도 있다.
양국은 현재의 '전략적 파트너십'을 '포괄적·전략적 파트너십'으로 격상하는 데에도 합의할 예정이다. 이에 따라 안보를 포함한 다양한 분야에서 협력을 더욱 강화하게 된다.
goldendog@newspim.com