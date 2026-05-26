부케가르니, 르세라핌 김채원과 'Pick Your Mood' 캠페인 전개

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[서울=뉴스핌] 조한웅 기자 = 향기 전문 브랜드 부케가르니가 그룹 김채원과 함께 신규 광고 캠페인 'Pick Your Mood'를 진행하고, TV 광고와 강남·홍대 주요 지역 옥외광고를 포함한 통합 마케팅 활동에 나섰다.

이번 캠페인은 김채원이 실제 사용하는 브랜드로 알려진 부케가르니의 브랜드 모델로 발탁되며 추진됐다. 캠페인 메인 콘셉트인 'Pick Your Mood'는 바디로션, 샴푸, 바디미스트 등 제품군 가운데 소비자가 기분과 상황에 맞는 향을 선택한다는 메시지를 담고 있다.

광고 영상에는 'Pick Your Mood' 문구를 중심으로 제품별 향과 패키지를 강조한 연출이 적용됐다. 김채원은 다양한 제품 라인업과 향기를 활용한 장면에 출연했다.

신규 TV 광고와 캠페인 영상은 현재 TV와 디지털 채널을 통해 공개되고 있으며, 강남과 홍대 일대 옥외광고도 함께 운영 중이다. 회사 측은 이를 통해 2030 소비자와의 접점을 확대한다는 계획이다.

부케가르니는 조향 기술 기반의 바디·헤어 제품을 운영하는 라이프스타일 뷰티 브랜드로, 다양한 향기 라인업을 전개하고 있다.

부케가르니 관계자는 "김채원과의 협업은 실제 사용 경험에서 출발했다는 점에 의미가 있다"며 "'Pick Your Mood' 메시지를 다양한 채널을 통해 전달할 계획"이라고 밝혔다.

[이미지=브리드비인터내셔널] 부케가르니 김채원 광고 캠페인 이미지

whitss@newspim.com