数据：4月来韩外国游客逾200万人次

纽斯频通讯社首尔5月21日电 韩国文化体育观光部21日表示，今年4月来韩外国游客达203万人次，同比增长19%，连续两个月单月突200万人次。

【插图=AI生成】

数据显示，今年1月至4月累计来韩外国游客达677万人次，较去年同期增长21%，创历史同期新高。

从主要客源地来看，中国游客以57万人次位居首位；日本游客30万人次，台湾地区游客19万人次，香港地区游客7万人次，亚洲主要市场整体保持增长态势。来自美洲和欧洲等地区的游客达到42万人次，显示远程旅游市场也在持续扩大。

分析认为，尽管近期国际油价上涨以及燃油附加费增加等因素给国际旅游市场带来压力，但由于中东局势升级前已形成的旅游预订需求仍在持续，因此4月旅游市场整体未受到明显影响。

同时，外国游客来韩国地方城市旅游趋势进一步增强。4月经韩国地方机场入境的外国游客达到36万人次，同比增长38%，明显高于首都地区机场17%的增幅。

政府表示，将通过增加地方机场国际航线、加强仁川机场与地方机场中转航班等措施，进一步改善地方旅游条件，推动区域旅游均衡发展。

外国游客增加促在韩国消费同步扩大。韩国政府估算，4月外国游客在韩国境内刷卡消费金额（含线上消费）约为1.9万亿韩元，创自2018年开始相关统计以来的最高纪录。

今年前4个月，外国游客累计消费额达到6.1万亿韩元，同比增长22.6%。韩国政府认为，外国游客消费对购物、住宿、餐饮及交通等多个行业内需增长起到了积极带动作用。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社