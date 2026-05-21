[6·3 지선] 오세훈, 유승민과 '중도 확장' 가속…"부동산 실정 심판해달라"

"민주 GTX 선동 안 말려들 것"

"선거로 청와대에 경고장 날려야"

[서울=뉴스핌] 이경화 기자 = 오세훈 국민의힘 서울시장 후보는 21일 "이번 선거는 이재명 정부의 부동산 실정을 심판하는 선거가 돼야 한다"며 필승 의지를 다졌다.

오세훈 후보는 이날 유승민 전 국회의원과 함께 서울 강북구 삼양동을 찾아 대시민 출정식을 열고 "이재명 정부의 잘못된 정책으로 집 없는 사람은 전세 소멸과 월세 폭등 때문에 생활비까지 고갈되는 어려운 형편에 처했고, 집을 가진 사람도 양도소득세, 보유세 등으로 걱정이 이만저만이 아니다"면서 이같이 밝혔다.

오 후보는 "서울을 지키는 게 대한민국을 바로 세우고 여러분들의 주택난과 생활고를 해결하는 지름길이 될 것"이라고 강조했다.

[서울=뉴스핌] 김예원 인턴기자 = 오세훈 국민의힘 서울시장 후보가 공식 선거운동 첫날인 21일 오전 서울 강북구 삼양동에서 서울시장 선거 출정 대시민 메시지를 발표하고 있다. 2026.05.21 yeawon2@newspim.com

그는 또 "이재명 정부의 오만함이 주거정책을 넘어서서 민주주의의 뿌리를 흔드는 지경"이라며 "자신이 임명하는 대법관 수를 늘린 것으로도 불안한지 본인의 죄를 지우는 특검을 한다고 예고했다"고 꼬집었다. 그러면서 "이런 오만한 정권이 서울, 부산을 비롯해 주요 지역에서 모두 승리하는 일이 벌어진다면 대놓고 독재의 길로 가게 될 것"이라고 지적했다.

오 후보는 "이번 선거는 정부의 민생정책 방향 전환을 촉구하고 독재라는 잘못된 길로 가지 않도록 청와대에 경고장을 날리는 의미가 돼야 한다"고 호소했다.

그는 더불어민주당 측이 GTX 철근 누락 사건에 대해 서울시가 이 사안을 숨겨왔다고 공세를 펴는 것과 관련해선 "서울시가 초기에 완벽하게 원리 원칙대로 이 사안을 처리했다는 것을 밝혔다. 더 이상 민주당의 전략에 말려들지 않을 것"이라고 선을 그었다.

이날 유승민 전 의원과 함께 출정식에 나선 오 후보는 "유능하고 중도적이고 누구보다 서민의 어려움을 보듬도록 경제를 책임진다는 의미에서 경제 전문가 유 의원님과 함께 한 것"이라고 말했다.

오 후보는 장동혁 상임선거대책위원장이 함께하지 않은 이유에 대해선 "선거는 후보 오세훈의 메시지와 브랜드, 정책으로 치르고, 당은 오만한 이재명 정권에 대해 대정부투쟁에 전력을 다해주셨으면 한다"고 밝혔다.

유 전 의원은 "오 후보가 민주당 후보보다 훨씬 준비되고 능력 있는 후보"라며 "다만 이 선거가 오래전부터 우리 당 지지도나 당이 처한 여러 어려움 때문에 어려운 환경, 기울어진 운동장에서 시작하기에, 우리가 최선을 다해 절박하게 하면 오 후보가 이길 것으로 생각한다"고 전했다.

kh99@newspim.com