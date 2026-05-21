봉천14구역, 27층-1571가구 정비계획 확정…보도부속형 전면공지 조성

AI 핵심 요약beta
- 서울시가 20일 봉천14구역 재개발 변경안을 원안가결했다
- 봉천14구역은 최고 27층 1571가구 규모 단지로 조성되며 공공주택 236가구가 포함된다
- 보행공간·도로·공원·복합청사·치안센터 등 기반시설을 정비해 주거환경과 생활편의를 개선한다
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[서울=뉴스핌] 이동훈 선임기자 = 관악구 봉천동 4-51번지 일대 봉천14구역이 최고 27층, 1571가구 단지로 재개발된다.
21일 서울시에 따르면 지난 20일 열린 제8차 도시계획위원회는 이같은 내용을 담은 관악구 '봉천14구역 주택재개발 정비계획 및 정비구역 지정 변경 및 경관심의'안을 원안가결했다.
대상지는 관악구 봉천동 4-51번지 일대 노후 저층주거지로 협소한 도로와 부족한 기반시설 등으로 주거환경 개선 필요성이 지속 제기되고 있다. 봉천14구역은 2008년 주택재개발 정비예정구역 지정 이후 2014년 정비구역 지정 고시, 2022년 정비구역 지정 변경 등을 거쳐 2025년 6월 2일 사업시행계획인가를 받았다. 시공은 GS건설이 맡는다.
이번 변경안은 사업시행계획인가 조건에 따른 국·공유지 무상양도 면적 변경사항을 반영하고 이에 따라 토지이용계획과 용적률 등을 조정하는 내용이다. 정비계획 변경에 따라 봉천14구역은 최고 27층(높이 86m) 이하, 용적률 299.99% 이하를 적용해 총 1571가구 규모의 공동주택 단지로 조성될 예정이다. 이 중 공공주택은 236가구가 포함된다.
이와 함께 주민 편의와 안전을 위한 기반시설 정비가 이루어진다. 관악로변에는 보도부속형 전면공지 등을 조성해 안전한 보행공간을 확보하고, 단지 주변 도로체계 정비와 공원계획 일부 조정을 통해 주민 이용 편의성과 보행 안전성을 높일 계획이다.
공공청사와 치안센터 등 기존 정비계획에 반영된 공공시설 계획도 함께 추진된다. 공공청사는 어린이집, 주민센터, 노인여가복지시설 등이 포함된 복합청사로 조성되며 치안센터는 지상 2층 규모로 계획돼 주민 생활안전과 생활서비스 접근성 향상에 기여할 것으로 기대된다.
서울시 관계자는 "이번 정비계획 변경으로 사업시행계획인가 조건과 정비계획 간 정합성을 확보하고 봉천14구역의 안정적인 사업 추진을 지원할 것"이라며 "아울러 지역에 필요한 복합청사, 치안센터, 공원 등 생활기반시설을 조성해 주민이 체감할 수 있도록 주거환경이 개선될 것으로 기대한다"고 말했다.
donglee@newspim.com