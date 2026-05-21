"냉난방비 얼마나 줄일까?" 민간 그린리모델링 컨설팅 22일부터 신청 접수

AI 핵심 요약beta
- 국토교통부가 22일부터 민간건축물 그린리모델링 컨설팅 지원사업 신청을 받는다고 21일 밝혔다.
- 사용승인 10년이 지난 민간 건축물 소유주는 맞춤형 에너지 성능 개선안과 공사비 추정 등 컨설팅을 무료로 받을 수 있다.
- 에너지 절감 효과 분석부터 이자지원 신청 서류 지원까지 전문가가 전 과정에 걸쳐 냉난방비 절감과 안전한 시공을 돕는다고 했다.
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에너지 절감량부터 공사비 견적까지 전문가 밀착 지원
[서울=뉴스핌] 이동훈 선임기자 = 노후 건축물의 에너지 사용을 획기적으로 낮출 수 있는 그린리모델링 지원이 대폭 확대된 가운데 그린리모델링에 대해 자세히 알아볼 수 있는 기회가 마련된다.
21일 국토교통부에 따르면 오는 22일부터 '민간건축물 그린리모델링 컨설팅 지원사업' 신청자 모집이 시작된다.
그린리모델링(GR)은 단열 성능 향상, 창호 교체, 노후설비 교체 등을 통해 기존 건축물의 에너지 성능을 높이고 에너지 효율을 개선하기 위한 리모델링을 말한다.
이번 컨설팅은 그린리모델링에 관심은 있지만 공사비나 효과에 대한 정보 부족으로 망설였던 건축주를 지원하기 위해 올해 새롭게 도입됐다.
사용승인 후 10년이 지난(2016년 1월1일 이전 사용승인) 민간건축물(단독주택 또는 비주거 건축물)의 소유주는 누구나 신청할 수 있으며 건축물 상태와 예산 여건에 맞춘 맞춤형 솔루션을 제공받을 수 있다.
그린리모델링 컨설팅을 신청하면 전문가가 현장을 방문해 건축물을 사전 진단하고 정밀 시뮬레이션을 통해 신청자의 예산에 맞는 최적의 에너지 성능 개선안 및 예상 견적을 제안할 계획이다. 개선 전후의 에너지 절감량과 에너지 비용 절감액, 투자 회수 기간을 분석해 제공하고, 필요시 구조 안전 확인 및 석면 조사 등 안전한 시공을 위한 기초조사도 지원한다.
시공 단계에서는 공사 준비를 위한 기획 및 공사 후 결과 확인 등을 지원하고 절감량 기준을 충족한 사업에 대해 그린리모델링 이자지원 사업 신청을 위한 서류 및 절차 등도 지원할 예정이다.
국토부 정의경 국토도시실장은 "이번 컨설팅 지원은 전문가의 도움을 받아 내 건물의 냉난방비를 줄일 수 있는 좋은 기회"라며 "많은 국민들께서 부담 없이 신청하셔서 비용이나 복잡한 절차에 대한 고민은 전문가에게 맡기고 에너지 비용은 줄이고 공간은 쾌적해지는 그린리모델링의 효과를 직접 경험해보시길 바란다"라고 말했다.
donglee@newspim.com