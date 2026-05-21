안양시, 여름철 자연재난 대응 '산사태 주민대피훈련' 실시

AI 핵심 요약beta
- 안양시는 20일 산사태로부터 시민 보호위해 석수1동서 주민대피훈련을 실시했다
- 시는 집중호우 등 산사태 발생 상황을 가정해 주민 대피·취약계층 지원·대피소 운영 등 단계별 대응체계를 점검했다
- 시는 산사태취약지역 점검과 실전형 훈련, 산림재난대응단 예찰을 강화해 산사태 대응체계를 상시 유지하겠다고 밝혔다
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[안양=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 안양시는 여름철 자연재난 대책 기간을 맞아 산사태 발생 시 시민의 생명을 보호하기 위한 '2026년 안양시 산사태 주민대피훈련'을 지난 20일 오후 3시 만안구 석수1동 산사태 취약지역에서 실시했다고 21일 밝혔다.
시에 따르면 이번 훈련은 최근 기후변화로 인한 국지성 집중호우가 빈번해짐에 따라 산사태 발생 위험이 높아지는 상황에 대비해 실제 상황을 가정한 주민 대피훈련을 통해 신속한 초동 대응체계와 주민 대피체계를 점검하기 위해 마련됐다.
훈련은 안양시 정원도시과를 주축으로 석수1동 행정복지센터, 통장 및 자율방재단, 안양소방서, 석수지구대 등 유관기관과 지역주민 총 30여명이 참여한 가운데 진행됐다.
집중호우로 인한 산사태 위기경보가 발령되고 산사태 발생 우려가 높아짐에 따라 주민 사전대피 명령이 내려지는 상황을 가정해 실시됐다.
현장에서는 주민 대피 연락망을 통한 상황 전파를 비롯해 취약계층 대피 지원, 대피로 안내 및 통제, 산사태 대피소(석수1동 행정복지센터) 운영 등 실제 재난 상황에 준하는 단계별 대응 절차를 중점적으로 점검했다.
특히 산사태취약지역 인근 거주 주민들이 실제 지정된 대피로를 따라 산사태 대피소까지 직접 이동하는 실전형 훈련을 통해 주민들의 현장 대응능력을 높이고 유관기관 간 협업체계와 역할 분담 사항을 재확인하는 성과를 거뒀다.
시 관계자는 "산사태는 사전 예측이 어려운 만큼 신속한 상황 전파와 주민 대피가 무엇보다 중요하다"며 "앞으로도 산사태취약지역 및 사방시설에 대한 지속적인 점검과 실전형 훈련을 통해 시민의 소중한 생명과 재산을 보호하는 데 최선을 다하겠다"고 말했다.
한편 안양시는 여름철 산사태 조심기간 동안 안양시 산림재난대응단을 적극 활용해 산사태취약지역, 사방시설, 배수시설 등에 대한 예찰 활동을 한층 강화하고 집중호우에 따른 산사태 대응체계를 상시 유지할 방침이다.
1141world@newspim.com