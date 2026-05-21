韩拟向中东项目提供金融支持 应对军事冲突与供应链风险

纽斯频通讯社世宗5月21日电 韩国政府21日表示，将向因中东局势冲突长期化面临流动性困境的中东主要项目发包方提供规模60亿美元的紧急运营资金支持，并同步推进供应链结构改革及贸易合作网络扩展，以应对全球经济不确定性。

图为韩国副总理兼财政经济部长官具润哲。【图片=纽斯频通讯社】

韩国副总理兼财政经济部长官具润哲当天在首尔主持召开第268次对外经济长官会议，讨论了加强中东合作金融支持方案、供应链结构改善方案、欧盟钢铁贸易措施应对计划以及对美贸易协商等议题。

根据方案，韩国进出口银行与韩国贸易保险公社将分别提供30亿美元，共计60亿美元的金融支持，用于帮助受中东军事冲突影响、出现暂时性流动性困难的中东主要项目发包方。

具润哲表示，中东部分国家长期以来与韩国经济发展保持密切合作关系，韩国政府希望通过金融支持，帮助相关国家缓解军事冲突带来的阶段性资金压力。

韩国政府还计划联合政策性金融机构、海外出口信贷机构及多边开发银行，共同推进金融支持，以维持与中东主要国家的经济合作基础，保障韩国企业海外项目及业务稳定运行。

在供应链方面，政府表示，将从以效率为中心的传统模式，转向提高供应链韧性的战略体系。计划结合税收优惠和补贴等政策，扩大关键产品国内生产，并研究增加产业及民生必需品储备。

在贸易问题上，韩国政府表示，将就欧盟近期推动的钢铁产品关税上调及进口配额措施与欧盟积极协商，尽可能保护韩国企业利益。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社