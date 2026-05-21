경기도 '2026 차세대 반도체 패키징 산업전' 참가업체 모집

AI 핵심 요약beta
- 경기도가 21일 2026 차세대 반도체 패키징 산업전 공동관 참가기업을 6월 11일까지 모집한다고 밝혔다
- 수원컨벤션센터에서 8월 26일부터 28일까지 열리며 세미나·포럼·상담회·채용박람회 등 다양한 프로그램을 진행한다
- 도내 반도체 기업만 신청 가능하며 전문가 평가를 거쳐 6월 중 최종 선정 결과를 확정할 예정이다
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[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기도가 '2026 차세대 반도체 패키징 산업전(ASPS)' 경기도 공동관에 참가할 업체를 오는 6월 11일까지 모집한다고 21일 밝혔다.
경기도와 수원시가 공동주최하는 '2026 차세대 반도체 패키징 산업전'은 반도체 패키징·테스트 공정 장비, 소재, 부품, 기술 솔루션 및 설계소프트웨어 등 반도체 패키징 관련 첨단 기술을 선보이는 국제 인증 전시회로 수원컨벤션센터에서 8월 26일부터 28일까지 사흘간 열린다.
산업전은 참가기업 기술 세미나, 국내외 반도체 패키징 트렌드·기술 동향을 소개하는 국제포럼, 바이어 상담회, 채용박람회, 기술세미나 등 다양한 프로그램과 함께 진행된다.
특히 국제반도체산업그룹(ISIG)이 주최하고 글로벌 반도체 리더 및 기업이 참여하는 '국제 반도체 경영진 서밋(ISIG Executive Summit Korea)'이 작년에 이어 올해도 동시 개최돼 첨단 반도체 산업의 신기술과 미래 방향성을 논의하고 비즈니스 네트워킹 기회도 함께 제공될 예정이다.
경기도 공동관은 도내 팹리스·소재·부품·장비·패키징 등 반도체 기업 공동관으로 운영되며 공고일(5월 21일) 기준 경기도에 소재하고 있는 기업이 신청할 수 있다.
박민경 경기도 반도체산업과장은 "패키징은 차세대 반도체의 연산능력·전력효율 등을 좌우하는 반도체 후공정의 핵심기술로 특히 AI반도체 수요 확대에 따라 반도체 생태계에서 첨단 패키징은 전략적으로 매우 중요하다"며 "이번 행사는 패키징 혁신기술을 세계에 알리고 판로를 확대할 수 있는 글로벌 산업전시회로 도내 많은 반도체 기업이 함께 참여하기를 바란다"고 말했다.
공모 선정 결과는 전문가 평가를 거쳐 6월 중 최종 확정될 예정이다.
1141world@newspim.com