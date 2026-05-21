경기 초·중 학생 선수 919명, 제55회 전국소년체육대회 참가

AI 핵심 요약beta
- 경기도교육청이 21일 제55회 전국소년체전에 도내 919명 학생 선수 참가를 밝혔다
- 대회는 23일부터 26일까지 부산에서 열리며 개인학생선수 비율 40%로 지원을 강화한다
- 도교육청은 각종 육성·훈련·장비 지원으로 학생 선수 성장과 250개 이상 메달 획득을 목표로 한다
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[수원=뉴스핌] 김가현 기자 = 경기도교육청이 '제55회 전국소년체육대회'에 도내 초·중학교 학생 선수 919명이 참가한다고 21일 밝혔다. 대회는 5월 23일부터 26일까지 부산광역시 일원에서 40개 종목으로 열릴 예정이다.
이번 대회에 참가하는 경기 체육 꿈나무들은 남학생 514명과 여학생 405명으로 구성되며 도교육청은 안전한 대회 참가를 위해 다각적인 지원에 나선다. 특히 이번 대회에서 '개인학생선수' 비율이 약 40%에 달하는 만큼 개인 학생 선수들에게도 지원을 강화할 방침이다.
도교육청은 학생 선수들이 기량을 발휘하고 공정성을 배우며 성장할 수 있도록 다양한 정책을 추진하고 있다. 이를 위해 종목별 교육감배 대회 개최, 체육 꿈나무 육성, 동계 훈련 강화, 장비 지원 등의 프로그램을 운영하고 있다.
김동권 체육건강교육과장은 "학생 선수들의 안전을 최우선으로 지원하겠다"며 "이번 대회가 경기 미래 체육 인재들에게 성장과 도전의 기회가 되길 바란다"고 전했다.
한편 지난해 제54회 전국소년체육대회에서는 경기도 선수단이 육상 등 36개 종목에서 239개의 메달을 획득하였고 올해는 250개 이상의 메달을 목표로 하고 있다.
beignn@newspim.com