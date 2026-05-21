충북·강원·인천, 'K-양자 바이오 얼라이언스' 출범

AI 핵심 요약beta
- 충북도는 21일 강원도·인천시와 K-양자 바이오 얼라이언스를 출범했다고 밝혔다
- 이번 얼라이언스는 글로벌 양자·바이오 메가클러스터 조성과 국내 유일 양자클러스터 구축을 목표로 했다
- 출범식에서 14개 대학 MOU·136개 기관 LOI를 체결하고 3개 시·도는 양자-바이오 산업 핵심 거점 구축 의지를 밝혔다
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[청주=뉴스핌] 백운학 기자 = 충북도는 21일 강원도, 인천시와 함께 초광역 컨소시엄을 구성하고 연세대 송도 국제캠퍼스에서 'K-양자 바이오 얼라이언스' 출범식을 개최했다고 밝혔다.
이번 얼라이언스는 지자체와 대학, 연구기관, 기업, 병원이 참여하는 협력 모델로 '글로벌 양자·바이오 메가클러스터' 조성을 목표로 한다.
특히 바이오 산업에 특화된 양자클러스터 구축을 추진하는 국내 유일 사례다.
충북·강원·인천을 잇는 'K-양자 바이오 트라이앵글' 형성을 통해 국가 양자 산업화의 거점을 마련한다는 구상이다.
출범식에는 이복원 충북도 경제부지사를 비롯해 김광래 강원도 경제부지사, 하병필 인천시 행정부시장과 산·학·연·관 관계자들이 참석했다.
행사에서는 14개 대학과의 업무협약(MOU) 체결과 136개 기관·기업의 참여의향서(LOI) 공표가 진행됐다.
참석자들은 이를 통해 클러스터 지정 추진을 위한 협력 기반을 확인하고, 각 시·도 양자 분야 전문가 강연을 통해 향후 발전 전략을 공유했다.
이복원 충북도 경제부지사는 "양자클러스터 지정은 국가전략기술인 양자산업 중심지로 도약할 수 있는 계기"라며 "3개 시·도가 초광역 협력을 통해 양자-바이오 산업의 핵심 거점을 구축해 나가겠다"고 말했다.
과학기술정보통신부는 양자클러스터 지정을 위해 지난 18일까지 광역지자체를 대상으로 신청을 접수했다.
6월 중 평가를 거쳐 7월 양자전략위원회 심의를 통해 최종 3개소를 선정할 예정이다.
baek3413@newspim.com