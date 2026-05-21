공식 선거운동 첫날…전남광주특별시장 후보들, 표심 잡기 총력전

내달 2일까지 13일간 민심 대장정 돌입

5·18 민주묘지, 현충탑 참배 등으로 첫 발

[광주·무안=뉴스핌] 박진형 기자 = 6·3 지방선거의 공식 운동 첫날인 21일 전남광주통합특별시장 여야 후보들이 선거구 곳곳을 훑으며 표심잡기에 나선다.

지역 정치권에 따르면 민형배 더불어민주당 후보는 이날 오전 10시 40분 광주 북구 국립 5·18민주묘지를 찾아 오월 영령을 향해 참배하고 민주의 문 앞에서 합동 출정식을 연다.

(왼쪽부터) 민형배·이정현·이종욱·강은미 전남광주통합특별시장 후보. [사진=박진형 기자]

이후 북구청 교차로에서 선대위 발대식을 갖고 첫 거리 유세를 시작한다. 선대위 발대식에는 시민 한 사람이 주변 3명의 투표 참여를 독려하는 '1+3 투표 캠페인'도 진행된다.

이어 광주대 사거리, 서구 풍금사거리도 잇달아 찾아 유권자를 만난다. 오후 5시에는 '전남광주 시민주권도시 공동선언식'이 열리는 5·18민주광장을 방문한 뒤 수완지구로 이동해 '골목상권 거리투어'를 펼친다.

이정현 국민의힘 후보는 이날 오전 5시 30분 광주 북구청 민방위교육실에서 양혜령 시의원 후보와 함께 환경미화원을 만나 새벽 인사를 진행했다. 이후 국립 5·18민주묘지와 현충탑을 차례로 참배하고 광주 송정역에서 출근길 인사로 시민과 접점을 넓히는 등 지역 곳곳을 돌며 유세를 이어갈 예정이다.

이종욱 진보당 후보는 오전 5시 북구시설관리공단 직원과의 만남을 시작으로 첫 공식 선거 운동에 돌입했다. 오전 9시 30분 5·18민주광장에서는 200여 명이 참석한 가운데 후보 출정식을 갖는다. 이 후보는 이 자리에서 민주당 중심의 독점 구조를 타파해 정치적 활력을 되살릴 '민주-진보 양날개론'를 제시할 예정이다. 오후에는 지역 일간지 언론사와 인터뷰를 하고 5·18민주광장에서 열리는 '시민주권도시 공동선언식' 참석을 끝으로 첫날 일정을 마무리한다.

강은미 정의당 후보는 오전 6~7시 30분 사이 목포해양수산청 사거리, 서영암농협본점 출근길 인사를하며 본격적인 행보에 나섰다. 오전 10시 목포 포르모사거리에서 열리는 정의당 전남광주 출정식에 참석해 거대 양당과 차별화된 메시지를 내고 필승 결의를 다진다. 남악우체국 사거리에서는 점심시간 유세를 한 뒤 오후에는 5·18민주광장 시민주권도시 공동선언 기자회견에 참석한다. 오후 6시부터는 광주 신세계사거리에서 집중 유세를 펼친다. 최근 논란이 된 스타벅스의 '탱크데이'와 관련한 발언이 나올 수 있어 보인다.

김광만 무소속 후보는 순천·여수·광양·고흥 등 전남 동부권을 찾아 도민을 만날 계획이다. 공식 선거운동 기간은 이날부터 내달 2일까지 13일간이다.

후보자는 이 기간 유세차를 이용한 거리 유세에 나설 수 있고 어깨띠·윗옷·표찰·기타 소품·인쇄물·신문·방송 등을 활용해 홍보할 수 있다. 연설·대담은 오전 7시부터 오후 11시까지 가능하며 차량부착용·휴대용 확성장치, 녹음기와 녹화기 사용은 오후 9시까지만 가능하다. 인터넷·전자우편(SNS 포함)·문자메시지를 이용한 선거운동은 선거일에도 가능하다.

bless4ya@newspim.com