케이엠제약, '뽀로로 치약' 4종 리뉴얼

AI 핵심 요약beta
- 케이엠제약이 21일 어린이용 뽀로로 치약 4종을 리뉴얼했다
- 리뉴얼 핵심은 연령별 불소 함량 세분화와 민트향 첫 도입이다
- 제품은 5월부터 7월까지 순차 생산해 온라인몰·대리점에 공급한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 케이엠제약이 21일 어린이 구강케어 브랜드 '뽀로로 치약' 라인업을 리뉴얼한다고 밝혔다.
이번 리뉴얼 제품은 ▲뉴 뽀로로 치카친구 안심치약(천연딸기향) ▲뽀로로 치카친구 키즈치약(혼합과일향) ▲뽀로로 치카친구 키즈치약(포도향) ▲뽀로로 치카친구 플러스치약(스윗민트향) 등 총 4종으로 구성된다.
리뉴얼의 핵심은 연령별 사용 시기에 맞춘 불소 함량 세분화다. 무불소 및 저불소 제품에는 과일향을, 고불소 제품에는 스윗민트향을 적용했다. 스윗민트향은 이번에 새로 개발해 적용한 것으로, 뽀로로 치약 제품군에 민트 계열 향이 도입된 것은 이번이 처음이다. 패키지 디자인도 뽀로로 캐릭터를 활용해 전면 개선했다.
제품별 생산은 순차적으로 진행된다. 뉴 뽀로로 치카친구 안심치약은 5월 중, 뽀로로 치카친구 키즈치약은 6월 중, 플러스치약은 7월 중 생산 완료를 목표로 하고 있다.
유통은 온라인몰과 대리점 채널을 중심으로 진행할 계획이다.
케이엠제약 관계자는 "어린이들의 사용 연령과 기호를 고려해 제품 기능과 사용감을 세분화한 것이 이번 리뉴얼의 특징"이라고 말했다.
dconnect@newspim.com