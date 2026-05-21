하나은행, HD현대로보틱스, 차세대 로봇 중소기업에 90억원 지원

AI 핵심 요약beta
- 하나은행은 20일 HD현대로보틱스·신용보증기금과 로봇솔루션 개발·수출 활성화 협약을 맺었다
- 세 기관은 총 6억원을 출연하고 신용보증기금이 90억원 규모 협약보증을 공급하기로 했다
- 우수 중소기업에 운전자금을 지원해 금융비용을 낮추고 대·중소기업 동반성장을 도모한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = 하나은행은 지난 20일 HD현대로보틱스 및 신용보증기금과 함께 '차세대 로봇 솔루션 개발 및 해외시장 진출 활성화 업무협약'을 체결했다고 21일 밝혔다.
이번 협약은 글로벌 시장에서 중요한 위치를 점하고 있는 첨단 로봇 산업을 지원하고, 해당 산업에 속한 기업들의 글로벌 수출 능력을 확대하기 위해 마련됐다.
하나은행은 4억8000만원, HD현대로보틱스는 1억2000만원을 신용보증기금에 출연하며, 신용보증기금은 이를 재원으로 삼아 90억원 규모의 협약 보증을 공급할 예정이다.
지원 대상은 HD현대로보틱스의 공동 프로젝트에 참여하는 우수 중소기업으로, 둘 다 중소기업에 운전자금을 지원할 계획이다.
특히 신용보증기금은 최초 보증 취급 후 5년 동안 보증비율 100%와 고정보증료율을 적용하여 기업의 금융비용 부담을 줄일 예정이다.
하나은행 관계자는 "이번 협약을 통해 대기업과 중소기업이 함께 성장할 수 있는 환경을 조성하기 위해 세 기관이 협력했다"며 "하나은행은 관계 기관과의 긴밀한 협업을 통해 중소기업의 글로벌 진출을 위해 전방위적 지원을 이어갈 것"이라고 말했다.
한편, 하나금융그룹은 2030년까지 5년간 총 100조원을 투입하는 '하나 모두 성장 프로젝트'를 통해 대한민국의 기간산업과 첨단산업에 대한 금융지원을 강화할 예정이다.
dedanhi@newspim.com