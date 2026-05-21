토마토시스템, '엑스빌더6 아이젠' 조달청 디지털서비스몰 등록

AI 핵심 요약beta
- 토마토시스템이 21일 AI 기반 UI·UX 개발솔루션을 디지털서비스몰에 등록했다고 밝혔다
- 이 솔루션은 요구분석을 통해 UI와 소스코드를 자동 생성하고 AI 에이전트로 개발 전 과정을 지원한다
- 디지털서비스몰 등록으로 공공기관이 별도 입찰 없이 도입 가능해졌으며 공공 분야 AI 개발환경 사업을 확대할 계획이다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 토마토시스템이 인공지능(AI) 기반 UI/UX 개발 솔루션 '엑스빌더6 아이젠(eXBuilder6 AIGen)'을 조달청 디지털서비스몰에 등록했다고 21일 밝혔다.
엑스빌더6 아이젠은 사용자의 요구사항을 분석해 UI 화면과 소스코드를 실시간으로 자동 생성하는 AI 기반 개발 플랫폼이다. 개발자가 원하는 작업을 스스로 계획·실행·검증할 수 있는 'AI 에이전트' 기능을 제공하며, UI/UX 화면 설계부터 코드 생성, 개발 자동화까지 전 과정을 지원한다.
토마토시스템은 앞서 GS(Good Software) 인증 1등급을 획득한 데 이어 이번 디지털서비스몰 등록까지 마쳤다. 이에 따라 중앙부처·지자체·공공기관은 별도 입찰 절차 없이 해당 솔루션을 도입할 수 있다.
회사는 기존 eXBuilder 제품군을 통해 확보한 공공 레퍼런스를 바탕으로 공공 분야 AI 기반 개발 환경 고도화 사업을 확대할 계획이다.
이강찬 토마토시스템 대표이사는 "이번 디지털서비스몰 등록을 통해 공공기관의 디지털 혁신을 빠르게 뒷받침하고 시장 확대에 적극 나설 것"이라고 말했다.
dconnect@newspim.com