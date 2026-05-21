노랑풍선, 대한항공 직항 '고베·교토·오사카 4일' 패키지 판매

AI 핵심 요약beta
- 노랑풍선이 22일과 24일 CJ온스타일에서 대한항공 고베·교토·오사카 4일 패키지를 판매했다
- 상품은 인천-고베 대한항공 직항 3박4일 일정으로 NO팁·NO옵션에 마일리지 적립과 특전 혜택을 제공했다
- 고베·교토·오사카 핵심 관광지와 신상 호텔, 4대 특식을 포함한 간사이 대표 코스로 구성했다
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4월 오픈 신상 호텔·4대 특식 구성
[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 노랑풍선이 오는 22일과 24일 CJ온스타일 홈쇼핑을 통해 '대한항공 고베·교토·오사카 4일' 패키지를 판매한다고 21일 밝혔다.
상품은 대한항공 인천-고베 직항 노선을 이용한 3박4일 일정으로 구성됐다. 인천 오전 출발·현지 오전 도착 일정이며, 대한항공 마일리지 적립이 가능하다.
숙소는 고베 씨사이드 호텔 마이코빌라 고베 2박, 오사카 센타라 라이프 난바 호텔 오사카 1박으로 구성했다. 센타라 라이프 난바 호텔은 2026년 4월 오픈한 신규 호텔로 난바 중심 상권과 인접해 있다.
상품은 NO팁·NO옵션 조건으로 운영되며, 홈쇼핑 예약 고객에게는 기사·가이드팁이 포함된다. 발에 붙이는 수액시트와 2일차 중식 드링크바 무제한 이용 혜택도 제공된다.
관광 일정은 고베·교토·오사카 핵심 관광지를 중심으로 구성됐다. 고베에서는 ▲소라쿠엔(일본 전통 정원) ▲아와지 하나사지키 공원 ▲나루토 우즈노미치 ▲롯코산 케이블카 ▲모자이크 거리를 방문한다. 교토에서는 ▲아라시야마 도게츠교 ▲치쿠린 대나무 숲 ▲청수사 ▲산넨자카·니넨자카 골목을 둘러본다. 오사카에서는 ▲신사이바시 ▲도톤보리를 방문한다.
식사는 스시정식·해산물뷔페·바비큐 무제한·교토 가정식 뷔페 등 4대 특식이 포함되며, 자유식 2회에는 1인당 1천엔 식사비가 지원된다.
노랑풍선 관계자는 "이번 홈쇼핑 상품은 대한항공 직항과 간사이 핵심 관광지, 신상 호텔, 특식 구성을 함께 담았다"고 말했다.
dconnect@newspim.com