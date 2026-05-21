지역 문제, 지역이 푼다…행안부, 민관협력 지역혁신 조직 7곳 선정

AI 핵심 요약beta
- 행정안전부가 21일 지역주도 민관협력체계 구축사업 대상 7곳을 선정했다고 밝혔다
- 부산·대구·대전 등 7개 지역지원조직이 돌봄·주거·생태복원·생활서비스 등 지역 맞춤형 사업을 추진한다
- 정부는 최대 3년간 국비·지방비를 지원해 민관협력 모델을 확산하고 중앙지원조직을 통해 사업 전 과정을 밀착 지원한다
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[서울=뉴스핌] 김지나 기자 = 행정안전부가 지역이 스스로 지역 문제를 해결할 수 있는 지속가능한 민관협력 체계 구축에 나선다.
행정안전부는 '2026년 지역주도 민관협력체계 구축 및 확산 사업' 대상 지역지원조직 7곳을 최종 선정했다고 21일 밝혔다.
이번 사업은 기존 행정 중심 문제 해결 방식에서 벗어나 광역 단위의 민·관·산·학 협력 구조를 통해 지역 내 인적·물적 자원을 연결하고, 지역이 직접 문제를 발굴·해결하는 지역사회혁신 생태계를 조성하기 위해 추진됐다.
선정된 지역지원조직은 ▲부산시민재단 ▲대구시민재단 ▲대전서포터즈업 ▲더슬기로운생활 ▲충남지역공동체활성화센터 ▲만인계마을기업 ▲경북시민재단 등 7곳이다.
부산시민재단은 주민돌봄단 운영과 자원순환 기반 일자리 사업을 통해 돌봄 체계 강화와 지역 일자리 창출에 나선다. 대구시민재단은 공유·유휴공간을 활용한 생활거점 조성과 인공지능(AI) 기반 정서지원 프로그램 운영을 통해 지역사회 연결망 강화와 고립·은둔 문제 해결에 집중한다.
대전서포터즈업은 쪽방촌 주거환경 개선과 전통시장 상생 프로젝트를 추진하고, 더슬기로운생활은 폐광지역 생태복원과 외국인 참여형 생태관광 프로그램 개발에 나설 예정이다.
또 충남지역공동체활성화센터는 다양성 기반 시민참여 프로젝트와 공존 공간 실증사업을 추진하며, 만인계마을기업은 원도심 숙박·상권·프로그램 자원을 연계한 체류형 플랫폼 구축 사업을 진행한다. 경북시민재단은 해양 생태 변화 대응과 가축분뇨 자원화, 이동상점 운영 등을 통해 지역 맞춤형 생활서비스 모델을 구축할 계획이다.
행안부는 선정 조직에 1년 차 국비 2억원을 지원하고, 이후 2~3년 차에는 시·도별로 연간 6억원 규모(국비·지방비 각 50%)의 사업비를 지원해 협력 모델을 지역 전반으로 확산시킬 방침이다.
또 중앙지원조직을 통해 사업 기획부터 민관협력 구조 설계, 성과관리, 확산 전략 수립까지 밀착 지원할 계획이다.
이방무 행정안전부 사회연대경제국장은 "이번에 선정된 지역지원조직들이 지역 문제 해결을 위해 지역 내 다양한 주체를 연결하는 협력 거점 역할을 충실히 수행하게 될 것"이라며 "지역 사회가 함께 만드는 지역사회혁신 모델이 현장에 안정적으로 자리를 잡고 전국으로 퍼져나갈 수 있도록 적극적으로 지원하겠다"고 말했다.
abc123@newspim.com