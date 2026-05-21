트럼프 '대만 총통과 전화' 발언에 중국 "라이칭더는 미중 공동의 적"

[베이징=뉴스핌] 조용성 특파원 = 도널드 트럼프 미국 대통령이 라이칭더(賴清德) 대만 총통과 통화할 것이라고 밝힌 가운데, 중국 관영 매체가 라이 총통을 맹비난하고 나섰다.

트럼프 대통령은 20일(미국 현지 시간) 대만에 대한 미국의 무기 수출과 관련해 라이칭더 대만 총통과 통화할 계획이냐는 질문에 "그와 얘기할 것"이라며 "대만 문제를 해결해 나갈 것"이라고 말했다. 통화 시점은 언급하지 않았다.

미국은 1979년 중국과 수교하면서 대만과 단교했다. 이후 현직 미국 대통령과 현직 대만 총통은 직접 대화하지 않았다. 트럼프 대통령과 라이칭더 총통의 통화가 성사된다면 중국이 크게 반발할 것이라는 예상이 나오고 있다.

트럼프 대통령은 1기 행정부 출범을 앞둔 2016년 12월 대통령 당선인 신분으로 당시 차이잉원(蔡英文) 대만 총통과 통화한 바 있다. 이에 중국 정부는 미국에 엄중한 항의를 제기했다고 밝히며 강력히 반발했다.

이러한 상황에 중국 관영 환구시보는 21일 라이칭더 대만 총통을 맹비난하는 사설을 게재했다. 환구시보는 "라이칭더는 스스로를 '대만 해협 평화의 수호자'로 포장하고 대륙(중국)을 '파괴자'라고 비난하고 있다"며 "하지만 과거 2년 동안 라이칭더의 행적을 보면 이러한 발언은 기만적이라는 것을 알 수 있다"고 적었다.

매체는 "세계에는 오직 하나의 중국만이 있으며, 대만은 중국 영토의 일부"라며 "누가 이 점을 부인하고 있으며, 누가 대만 해협의 평화와 안정의 기초를 훼손하고 있는가"라고 반문했다.

매체는 "대만 독립은 대만 해협 평화와 결코 공존할 수 없다"며 "대만 독립은 미중 관계에 영향을 미치고, 아시아태평양 지역의 평화와 안정을 해치는 가장 큰 위험 요소가 되고 있다"고 주장했다. 이어 "대만 독립 세력의 팽창은 결국 타이완을 나락으로 몰아넣을 것이며, 미국의 이익에도 부합하지 않는다"며 "대만 독립 세력을 억제하고 대만 해협의 평화를 유지하는 것은 미중 양국의 공동 이익"이라고 강조했다. 매체는 끝으로 "대만 독립은 미중의 공동의 적"이라고 밝혔다.

한편 중국 국무원 대만사무판공실 천빈화(陳斌華) 대변인은 20일 담화를 통해 "라이칭더는 대만 독립의 잘못된 입장을 고집하면서 대륙의 위협을 과장하고 양안 대립을 고조시키고 있다"며 "그는 대만 해협의 평화와 안정의 파괴자이며 대만 위기의 제조자"라고 비판했다.

천빈화 중국 국무원 대만사무판공실 대변인이 발언하고 있다. [사진=중국신문사]

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