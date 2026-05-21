[6·3 재보선] '공주·부여·청양' 윤용근 "민주, 개혁대상 검찰 출신 왜 공천했나"

AI 핵심 요약beta
- 윤용근 후보가 21일 민주당의 검찰 출신 공천을 비판했다.
- 그는 이를 검찰개혁을 내세운 정쟁이라며 자가당착이라고 했다.
- 윤 후보는 주민들에게 민주당을 심판해 달라며 법치 수호를 다짐했다.
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[서울=뉴스핌] 송기욱 기자 = 윤용근 국민의힘 공주·부여·청양 보궐선거 후보는 21일 민주당을 향해 "개혁 대상인 검찰 출신을 어떻게 국회의원 후보로 내세웠느냐"며 "민주당 스스로 검찰개혁이 권력 획득을 위한 정쟁임을 고백하는 것"이라고 비판했다.
윤 후보는 이날 자신의 페이스북을 통해 "공주·부여·청양 국회의원 보궐선거는 이른바 '율사 대전'으로 불리고 있다"며 "변호사 대 변호사 구도로 보이지만, 사실은 변호사 대 검찰 구도"라고 밝혔다.
그는 "민주당에게 검찰이란 개혁 대상"이라며 "기어코 수사권을 완전히 박탈해야만 한다고 하는 대상"이라고 지적했다. 이어 "오히려 대통령마저도 검찰 개혁 속도 조절을 부탁했음에도 불구하고, 민주당은 검찰을 무조건적인 개혁 대상이자 악마로 전락시켰다"고 강조했다.
윤 후보는 "민주당에게 묻는다"며 "개혁 대상이자 수사권을 줄 수 없는 검찰 출신을 어떻게 공주·부여·청양 지역과 주민을 대의하는 국회의원 후보로 내세웠느냐"고 반문했다. 그러면서 "공주·부여·청양 주민이, 대한민국 국민이 우습느냐"고 목소리를 높였다.
그는 "개혁 대상에게 공천을 주는 것은 민주당 스스로가 검찰개혁이 국민을 위해서가 아니라, 민주당 권력 획득과 유지를 위한 정쟁임을 스스로 고백하는 것이 아니겠느냐"고 꼬집었다.
윤 후보는 "대한민국 법치가 무너지고 있다"며 "권력자가 스스로에게 면죄부를 주려고 한다"고 주장했다. 아울러 "이를 더 용이하게 하기 위해 검찰 출신을 국회로 불러들이려고 하는 기획 아니냐"고 덧붙였다.
그는 "공주·부여·청양 주민 여러분, 대한민국 국민 여러분"이라며 "개혁 대상이라는 검찰 출신을 국회의원 후보로 내세우는 자가당착적인 민주당을 심판해 달라"고 촉구했다. 마지막으로 "권력자가 스스로에게 면죄부를 주고자 하는 헌정질서 파괴를 막아달라"며 "윤용근이 국회에서 이를 막아 법치와 헌정질서를 수호하겠다"고 다짐했다.
oneway@newspim.com