[6·3 선거 D-13] 정청래·장동혁, 선거운동 첫 날 나란히 '충남·대전' 순회 유세

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정청래, 자정 서울 시작으로 공주·대전·천안 순회

장동혁, 자정 평택 방문 이후 대전·공주·아산 지원

이준석, 경기 공약 발표·서울 출정식…수도권 표심 공략

[서울=뉴스핌] 송기욱 기자 = 6·3 지방선거 공식선거운동 첫날인 21일 여야 각 당 대표들은 새벽부터 수도권과 충청권을 중심으로 일제히 지원 유세에 돌입했다.

더불어민주당은 서울·경기·충청을 잇는 종단 유세에 나섰고 국민의힘은 대전·충남 집중 공략에 들어갔다. 개혁신당은 경기·서울 중심 일정으로 수도권 표심 공략에 나섰다.

[서울=뉴스핌] 김현우 기자 = 정청래 더불어민주당 대표, 정원오 더불어민주당 서울시장 후보가 21일 새벽 서울 광진구 동서울우편집중국에서 우편물 분류 작업을 하고 있다. 2026.05.21 khwphoto@newspim.com

◆ 정청래, 자정 물류현장 방문으로 시작…충청 순회 유세

정청래 더불어민주당 총괄상임선대위원장은 이날 자정 정원오 서울시장 후보 지원 일정으로 서울 동서울우편집중국 택배 물류 현장을 방문하며 공식선거운동을 시작했다.

이어 오전 7시 서울 장승배기역 1번 출구 부근에서 류삼영 동작구청장 후보 출근길 지원유세와 시민인사에 나섰고 오전 7시20분에는 KB국민은행 상도동종합금융센터 앞에서 추가 유세를 진행했다.

정 위원장은 오전 10시30분 경기 성남 서현역 5번 출구 앞에서 추미애 경기도지사 후보 지원유세를 벌인 뒤 오후 12시40분 충남 공주 산성시장 인근 김밥천국 앞 버스정류장에서 박수현 충남도지사 후보 지원유세 및 시장 방문 일정을 소화한다.

이어 오후 1시 순풍외과 맞은편에서 박수현 충남도지사 후보와 김영빈 국회의원 후보 합동유세를 진행하고 오후 3시에는 대전 으능정이 문화의거리 이안경원 앞에서 허태정 대전시장 후보 지원유세에 나선다.

이후 오후 4시10분 대전 동구 중앙시장을 방문해 시민 인사를 진행한 뒤 오후 6시30분 천안시청 사거리 수소차 충전소 앞에서 장기수 천안시장 후보 지원유세를 하고 오후 7시50분에는 천안 불당동 먹자골목 거리유세에 나설 예정이다.

[서울=뉴스핌] 정일구 기자 = 장동혁 국민의힘 대표가 15일 오전 서울 여의도 국회에서 열린 중앙선거대책위원회의에서 모두발언을 하고 있다. 2026.05.15 mironj19@newspim.com

◆ 장동혁, 자정 평택 단식현장 방문 뒤 대전·충남 총력전

장동혁 국민의힘 상임선거대책위원장은 이날 자정 경기 평택 삼성전자 캠퍼스 게이트4 앞에서 양향자 경기도지사 후보의 삼성전자 노사 대타협 촉구 단식 현장을 방문하며 공식선거운동을 시작했다.

이어 오전 8시 대전 태평오거리 서울통닭 앞에서 출근길 인사 일정을 진행했고 오전 9시40분에는 대전역 서광장에서 호사모의 이장우 후보 지지선언 행사에 참석한다.

오전 10시에는 같은 장소에서 '6·3 대전시민의 승리 출정식'에 참석하고 오전 11시에는 중앙시장 독일약국 앞에서 상가 순방에 나선다.

이후 오후 1시30분 충남 공주 한독프라자 앞에서 산성시장 지원유세 및 순방유세를 진행하고 오후 4시에는 충남 아산 온양온천전통시장 솔약국 앞에서 순방유세를 벌인다.

이어 오후 5시에는 아산 탕정한들물빛공원 파리바게뜨 아산탕정점 앞에서 지원유세를 이어갈 예정이다.

이준석 개혁신당 대표. [사진 = 뉴스핌DB]

◆ 이준석, 경기 공약 발표 뒤 서울 출정식

이준석 개혁신당 대표는 이날 오전 7시30분 KBS1 라디오 '전격시사' 전화인터뷰로 공식 일정에 돌입했다.

이어 오전 9시 경기 화성 전성균 화성시장 후보 선거사무소에서 현장 선거대책위원회의를 열고 오전 10시에는 같은 장소에서 경기 5대 권역 공약 발표회를 진행한다.

이 대표는 오후 4시30분 서울 사당역 7번 출구 앞에서 열리는 김정철 서울시장 후보 출정식에 참석해 수도권 유세에 나설 예정이다.

oneway@newspim.com