한동훈, 지하철 막차 인사로 공식선거운동 돌입

AI 핵심 요약beta
- 한동훈 무소속 후보가 21일 부산 북구갑 재보선 첫 공식선거운동을 막차 인사로 시작했다
- 한 후보는 21일 0시 덕천역에서 귀가 시민들과 악수·사진 촬영 등 현장 접촉을 벌였다
- 한 후보는 북구 발전과 주민을 위한 의정 활동을 약속하고 오후 6시 출정식으로 본격 일정을 예고했다
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[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산 북구갑 국회의원 재보궐선거에 출마한 한동훈 무소속 후보가 지하철 막차 인사를 시작으로 공식 선거운동에 돌입했다.
한 후보는 21일 0시 부산 북구 덕천역을 찾아 막차를 이용하는 주민들을 상대로 인사를 건넸다. 귀가하는 시민들과 일일이 악수를 나누며 현장 접촉에 나섰다.
늦은 시간 예상치 못한 방문에 일부 주민들은 사진 촬영을 요청하는 등 반응을 보였고 후보에게 말을 건네며 관심을 나타내기도 했다.
한 후보는 현장 인사를 마친 뒤 "하루 일과를 마치는 시민들을 배웅하는 것으로 북구에서의 공식 선거운동을 시작했다"면서 "북구 발전과 지역 주민을 위한 의정 활동에 힘쓰겠다"고 말했다.
한 후보는 이날 오후 6시 선거운동 출정식을 열고 본격적인 일정에 들어갈 계획이다.
ndh4000@newspim.com