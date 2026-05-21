韩国第九届地方选举21日启动候选人竞选活动

纽斯频通讯社首尔5月21日电 韩国第九届地方议员暨地方政府各级领导选举、国会议员补选将于6月3日举行，各候选人竞选活动21日起正式拉开序幕。

图为13日，首尔市选举管理委员会员工在首尔中区韩国记者中心前宣传地方选举。【图片=纽斯频通讯社DB】

据中央选举管理委员会21日消息，本次正式竞选活动将持续至6月2日，即投票日前一天，共计13天。

根据韩国《公职选举法》，候选人及依法允许参与竞选活动的人员，可在法律规定范围内开展宣传活动。候选人可利用竞选海报、宣传册、横幅、公开场所演讲与座谈、广播电视演讲及互联网广告等方式进行竞选。

中央选举管理委员会表示，竞选海报将于22日前张贴至全国指定地点，竞选宣传册则将在24日前发送至各家庭。候选人及其配偶、直系亲属、竞选事务负责人和竞选工作人员等可通过发放名片、佩戴肩带和标识等方式开展竞选活动。

公开场所演讲与座谈活动允许时间为每天上午7时至晚上11时，但扩音设备及录音录像设备的使用时间原则上限制至晚上9时。

不同选举类别允许的竞选方式有所不同。市、道知事（省长）以及教育监候选人可进行电视和报纸广告并发表广播演讲；地方议员选举则限制相关广告形式。参加国会议员补选的候选人，可广泛使用竞选办公室、联络处、公开演讲及网络广告等方式开展宣传。

根据韩国法律规定，选举日前90天起禁止制作和传播深度伪造视频。韩国法律允许民众以志愿者形式参与竞选活动，但不得以此索取或收受报酬及补贴。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社