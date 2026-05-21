韩国第九届地方选举21日启动候选人竞选活动

纽斯频通讯社首尔5月21日电 韩国第九届地方议员暨地方政府各级领导选举、国会议员补选将于6月3日举行，各候选人竞选活动21日起正式拉开序幕。
据中央选举管理委员会21日消息，本次正式竞选活动将持续至6月2日，即投票日前一天，共计13天。
根据韩国《公职选举法》，候选人及依法允许参与竞选活动的人员，可在法律规定范围内开展宣传活动。候选人可利用竞选海报、宣传册、横幅、公开场所演讲与座谈、广播电视演讲及互联网广告等方式进行竞选。
中央选举管理委员会表示，竞选海报将于22日前张贴至全国指定地点，竞选宣传册则将在24日前发送至各家庭。候选人及其配偶、直系亲属、竞选事务负责人和竞选工作人员等可通过发放名片、佩戴肩带和标识等方式开展竞选活动。
公开场所演讲与座谈活动允许时间为每天上午7时至晚上11时，但扩音设备及录音录像设备的使用时间原则上限制至晚上9时。
不同选举类别允许的竞选方式有所不同。市、道知事（省长）以及教育监候选人可进行电视和报纸广告并发表广播演讲；地方议员选举则限制相关广告形式。参加国会议员补选的候选人，可广泛使用竞选办公室、联络处、公开演讲及网络广告等方式开展宣传。
根据韩国法律规定，选举日前90天起禁止制作和传播深度伪造视频。韩国法律允许民众以志愿者形式参与竞选活动，但不得以此索取或收受报酬及补贴。（完）
韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社