공연 1만원 할인권, 22일부터 24만장 푼다...비수도권 예매처당 최대 4매 가능

AI 핵심 요약beta
- 문화체육관광부가 22일 공연 관람료 1만원 할인권 24만장을 배포했다
- 할인권은 1인 예매처당 최대 2매, 5개 예매처에서 22일부터 8월20일까지 선착순으로 운영된다
- 비수도권 전용·고령층·장애인 대상 추가 할인과 전화·현장 발급 지원으로 공연 수요를 확대했다
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[서울=뉴스핌] 김용석 선임기자 = 문화체육관광부가 오는 22일부터 공연 관람료 1만 원 할인권 24만 장을 배포한다. 예술경영지원센터·한국문화예술위원회와 함께 추진하는 이번 사업은 2026년 추가 경정 예산 41억 원(총 40만 장) 가운데 1차분을 활용한 것으로, 나머지 예산은 9월 2차 배포에 투입될 예정이다.
문화체육관광부가 22일 오전 10시부터 네이버 예약·놀유니버스·예스이십사·타임티켓·티켓링크 등 5개 온라인 예매처를 통해 공연 관람료 1만 원 할인권을 배포한다. 발급은 예매처별 1인 최대 2매, 선착순으로 이루어지며 매주 금요일 오전 10시에 열려 다음 주 목요일 자정에 닫히는 1주일 단위로 운영된다. 미사용 할인권은 기간 만료 시 자동 소멸된다.
1차 배포 기간은 5월 22일부터 8월 20일까지이며, 발급받은 할인권은 공연일이 9월 3일 이내인 작품에 한해 사용할 수 있다. 적용 분야는 연극·뮤지컬·클래식·국악·무용·복합 장르이며 대중음악과 대중무용은 제외된다. 예매처 기존 할인과 중복 적용이 가능하고, 1만 원 미만 공연도 여러 매를 묶어 결제 금액이 1만 5천 원 이상이면 할인권을 쓸 수 있다.
지역 공연 활성화를 위해 비수도권 전용 할인권도 별도로 운영된다. 네이버 예약·타임티켓·티켓링크 3개 예매처에서 1인 2매까지 추가 발급받을 수 있어, 비수도권 거주자는 사실상 예매처당 최대 4매까지 활용 가능한 구조다.
온라인 예매에 익숙하지 않은 고령층·장애인을 위해서는 예술경영지원센터 유선 안내 창구를 통한 전화 발급 지원이 이뤄진다. 비수도권 문예회관에서는 55세 이상 고령층·장애인·저소득층·농어민을 대상으로 현장 발권 시 1만 원을 즉시 할인하는 현장 할인 제도도 병행 운영된다. 참여 문예회관과 공연 목록은 KOPIS에서 확인할 수 있다.
추경을 통한 공연 할인권 배포는 공연예술 시장을 직접적으로 수요 보조로 지원하려는 시도다. 이번에는 비수도권 전용 물량 분리, 디지털 취약 계층을 위한 현장 할인·전화 지원까지 포함시켰다.
문체부 정책 담당자는 "이번 공연예술 관람료 지원으로 국민들이 일상에서 공연예술을 더욱 가깝게 즐기고 공연예술계가 다시 활기를 되찾기를 바란다"라고 밝혔다.
fineview@newspim.com